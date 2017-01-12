《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月12日

*工商时报：

--新版《电业法》昨日在立法院三读通过，台湾正式进入〞绿能先行、多元供给〞电业时代；经济部将尽速处理相关子法，最快下半年绿电业者就可申请直供卖电给客户。值得注意的是，2025年非核家园政策也正式入法。

--外传台新金 将买下大众证，接近元大金 的消息人士指出，台新金的确已在三周前完成对于大众证券的实地查核，目前也的确是唯一有进场实地查核的买家，但近三周来，台新金一直没有出价。

--美元走强让寿险公司外汇部位获利大增，六大寿险公司105年12月都是增提外汇准备金，总计金额58亿台币左右，让先前因为新台币强势而缩水的外汇价格变动准备金回升，都已回到高安全水位。

*经济日报：

--经济部长李世光表示，〞看不出上半年有机会调整（电价）〞。上半年工作重点将放在成立三个审议会、绿能直供客户、订定备用容量豁免门槛。

--陆委会主委张小月表示，今年的两岸经合会例会及金融三会（金管会与大陆银监、证监、保监会）例行交流，目前都还没有安排，她希望这些工作层级的会议应该要持续召开。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。