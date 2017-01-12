《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月12日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
*工商时报：
--新版《电业法》昨日在立法院三读通过，台湾正式进入〞绿能先行、多元供给〞电业时代；经济部将尽速处理相关子法，最快下半年绿电业者就可申请直供卖电给客户。值得注意的是，2025年非核家园政策也正式入法。
--外传台新金 将买下大众证，接近元大金 的消息人士指出，台新金的确已在三周前完成对于大众证券的实地查核，目前也的确是唯一有进场实地查核的买家，但近三周来，台新金一直没有出价。
--美元走强让寿险公司外汇部位获利大增，六大寿险公司105年12月都是增提外汇准备金，总计金额58亿台币左右，让先前因为新台币强势而缩水的外汇价格变动准备金回升，都已回到高安全水位。
*经济日报：
--经济部长李世光表示，〞看不出上半年有机会调整（电价）〞。上半年工作重点将放在成立三个审议会、绿能直供客户、订定备用容量豁免门槛。
--陆委会主委张小月表示，今年的两岸经合会例会及金融三会（金管会与大陆银监、证监、保监会）例行交流，目前都还没有安排，她希望这些工作层级的会议应该要持续召开。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日