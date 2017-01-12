中国经济：要把经济运行保持在就业和物价的合理区间--发改委副主任

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透北京1月12日 - 中国国家发改委副主任宁吉喆周四撰文指出，要把经济运行保持在合理区间，合理区间的下限要看就业、上限要看物价。今年贯彻好稳中求进的总基调具有特别重要的意义，但要在稳的前提下在关键领域有所进取。
宁吉喆刊登在人民日报的文章认为，中国经济增长应是处于合理区间的中高速增长，要稳预期，稳定民营企业家信心，加强预期引导，提高政府公信力，并把防控金融风险放到更加重要的位置，目前风险总体可控，但要切实预防和消除隐患。
“我们所追求的增长是就业比较充分的增长，是物价总水平合理的增长，是居民收入提高与经济发展基本同步的增长，是结构不断优化的增长，是生态环境逐步改善的增长。”文章称。
他表示，今年要深入推进“三去一降一补”。对于钢铁、煤炭行业，要严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准，推动企业兼并重组，妥善处置企业债务，用市场、法治的办法做好其他产能严重过剩行业的去产能工作。
他并称，要在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重，支持企业市场化、法治化债转股，加强企业自身债务杠杆约束，同时应规范政府举债行为。在减税、降费、降低要素成本方面要加大工作力度，特别是要通过改革降低制度性交易成本。
对于房地产市场，他指出，促进房地产市场平稳健康发展。要加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。要分类调控、因城施策，重点解决三四线城市房地产库存过多的问题。
他提到，深入推进农业供给侧结构性改革。要把增加绿色优质农产品供给放在突出位置，深化农村土地管理、产权制度等改革或改革试点。继续加大农业、水利、脱贫攻坚工作的力度，着力在补短板上取得更大进展。（完）
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路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日