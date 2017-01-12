《中国重要政经日程》--1月12日-9月

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
=============================今日重要政经日程==========================
1月12日（周四）
*--9:30 国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，并答记者问。
*--10:00 商务部召开例行发布会，新闻发言人集中回应媒体近期关注问题。
*--10:00 文化部召开学习贯彻公共文化服务保障法专题新闻发布会，文化部部长雒树刚、全国人大教科文卫委员会文化室主任朱兵、文化部公共文化司司长张永新出席并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
1月15日（周日）
--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问，至18日。
1月16日（周一）
*--中国互联网新闻中心、中国创业创新发展委员会联合主办的“中国创业创新发展战略论坛”在北京举行。
1月17日（周二）
--习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。
1月18日（周三）
--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
1月12日（周四）
--越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，至15日。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议在北京召开。
3月23日（周四）
--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日