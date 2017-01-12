《全球重要经济事件一览表》--1月12日-1月19日

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参加达拉斯地区商会年会活动(1845)

华盛顿--ABA经济顾问委员会举行记者会。讨论主题有“在新政府治理下财政政策将如何改变，以及对经济有何影响？”、“经济前的上档与下档风险为何”等等(1645)