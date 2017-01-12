《全球重要经济事件一览表》--1月12日-1月19日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月12日(四)
北京--国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，并答记者问(0130)
北京--商务部召开例行发布会，新闻发言人集中回应媒体近期关注问题(0200)
北京--越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，至15日。
美国那不勒斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说(1345)
美国那不勒斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在那不勒斯商会，就经济前景和货币政策发表演说(1730)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参加达拉斯地区商会年会活动(1845)
美国马尔文--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1330)
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1815)
华盛顿--ABA经济顾问委员会举行记者会。讨论主题有“在新政府治理下财政政策将如何改变，以及对经济有何影响？”、“经济前的上档与下档风险为何”等等(1645)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦与全国教育界人士举行网络直播会议(2230)
奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen参加一个小组讨论(1045)
斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议，并公布12月政策会议记录(1200)
莫斯科--2017年盖达尔(Gaidar)经济论坛(至1月14日)
巴西--巴西央行货币政策会议(最后一天)
1月13日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)就当前货币政策发表谈话(1100)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930)
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“经济流动性”发表讲话(1430)
1月15日(日)
瑞士--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问(至18日)
1月16日(一)
北京--中国互联网新闻中心、中国创业创新发展委员会联合主办“中国创业创新发展战略论坛”
巴黎--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和增长举措”(0800)
伦敦--英国央行总裁卡尼在伦敦政治经济学院发表题为“影响英国央行的政策问题”的讲话(1830)
1月17日(二)
美国沙加缅度--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在沙加缅度商业检讨经济预测活动中发言(2300)
达沃斯--世界经济论坛2017年年会(至1月20日)，中国国家主席习近平将出席
维也纳--2017年中东欧论坛(至1月18日)，演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼等。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动(1345)
1月18日(三)
瑞士--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加有关“经济机遇与包容性增长”的讨论(1600)
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆证交所发表讲话(1350)
渥太华--加拿大央行宣布利率决议并发表货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯随后举行记者会(1615)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议(至1月19日)
1月19日(四)
美国费尔菲尔德--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在索拉诺经济发展企业年度午餐会议上讲话(2045)
法兰克福--欧洲央行利率会议，之后宣布利率决议，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉举行记者会
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日