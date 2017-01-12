《中国报摘》--其他报纸重要消息1月12日

**上海证券报**

--据悉，在中国湖北和四川部署或筹备自贸区挂牌工作同时，陕西自贸区挂牌工作也已经启动，第三批自贸区落地在即。

--保监会启动人身险业务分类自查整改。

**证券时报**

--华菱钢铁 称，其重大资产置换及发行股份购买资产等事项获得有条件审核通过，意味着财信投资旗下的湖南信托、财富证券和和吉祥人寿保险等主要资产将被注入上市公司，湖南金控平台主要资产成功上市。

--永安期货2016年净利润增长27.12%，突破6亿元人民币。

**第一财经日报**

--国家发改委、中国煤炭工业协会等部门联合印发的通知表示，为防范煤价异常波动，以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价为基础，建立价格异常波动预警机制。

**人民日报**

--经国务院批准，中储粮总公司和中储棉总公司实施重组，中储棉总公司无偿划转并入中储粮总公司，成为其全资子公司。

**金融时报**

--截至2016年末，工行 资产托管规模达到14万亿元，较年初增长22%，连续18年稳居第一。(完)