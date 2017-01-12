《中国报摘》--其他报纸重要消息1月12日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
**上海证券报**
--据悉，在中国湖北和四川部署或筹备自贸区挂牌工作同时，陕西自贸区挂牌工作也已经启动，第三批自贸区落地在即。
--保监会启动人身险业务分类自查整改。
**证券时报**
--华菱钢铁 称，其重大资产置换及发行股份购买资产等事项获得有条件审核通过，意味着财信投资旗下的湖南信托、财富证券和和吉祥人寿保险等主要资产将被注入上市公司，湖南金控平台主要资产成功上市。
--永安期货2016年净利润增长27.12%，突破6亿元人民币。
**第一财经日报**
--国家发改委、中国煤炭工业协会等部门联合印发的通知表示，为防范煤价异常波动，以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价为基础，建立价格异常波动预警机制。
**人民日报**
--经国务院批准，中储粮总公司和中储棉总公司实施重组，中储棉总公司无偿划转并入中储粮总公司，成为其全资子公司。
**金融时报**
--截至2016年末，工行 资产托管规模达到14万亿元，较年初增长22%，连续18年稳居第一。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日