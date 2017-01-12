中信期货：中国期指空头优势有所扩大

本周三期指跌幅略微扩大，周三收盘沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.71%、0.52%和0.97%，对应期指当月合约跌幅分别为0.62%、0.38%和0.74%。从涨跌幅看，期指当月合约跌幅均略微小于现货指数，显示期指略微抗跌，也使得贴水分别小幅收敛至11.5点、1.9点和34.4点，说明市场情绪还算稳定。