版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 08:54 BJT

中信期货：中国期指空头优势有所扩大

以下内容节选自1月12日的《期货日报》：

本周三期指跌幅略微扩大，周三收盘沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.71%、0.52%和0.97%，对应期指当月合约跌幅分别为0.62%、0.38%和0.74%。从涨跌幅看，期指当月合约跌幅均略微小于现货指数，显示期指略微抗跌，也使得贴水分别小幅收敛至11.5点、1.9点和34.4点，说明市场情绪还算稳定。

综合分析，期指增仓回调，短线空方占据主导。另外，期指部分多头呈现明显减仓，对市场情绪有一定拖累。从升贴水看，期指表现相对稳定，投资者不必太悲观。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐