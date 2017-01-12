中信期货：中国期指空头优势有所扩大

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
以下内容节选自1月12日的《期货日报》：
本周三期指跌幅略微扩大，周三收盘沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.71%、0.52%和0.97%，对应期指当月合约跌幅分别为0.62%、0.38%和0.74%。从涨跌幅看，期指当月合约跌幅均略微小于现货指数，显示期指略微抗跌，也使得贴水分别小幅收敛至11.5点、1.9点和34.4点，说明市场情绪还算稳定。
综合分析，期指增仓回调，短线空方占据主导。另外，期指部分多头呈现明显减仓，对市场情绪有一定拖累。从升贴水看，期指表现相对稳定，投资者不必太悲观。(完)
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路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日