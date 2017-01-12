德盛期货：大连铁矿石期货仍具备长期上涨基础

以下内容节选自1月12日的《期货日报》：

铁矿石价格在1月走出探底回升行情，主力合约从1月3日的低点531元/吨大幅上涨至1月11日的高点602.5元/吨，短短7个交易日，最大涨幅达13%。从供需层面来看，尽管房地产政策有所收紧，房地产销售增速和房地产开发投资增速在去年11月均出现小幅回落，但住宅投资增速仍在小幅上涨。此外，基建投资绝对额依然维持在相对高位。因此，建筑用钢需求整体较为平稳。国内雾霾天气呈多发特征，钢厂供应量会持续缩减，这将支持钢铁价格走强。从汇率的层面来看，人民币贬值势头将在很大程度上支撑铁矿石价格上涨。因此，笔者认为，铁矿石价格仍具备中长期上涨的基础。

本次铁矿石探底回升得益于两个因素：一是钢厂因利润回升在春节前通常会有一定的补库需求，二是铁矿石自去年12月14日以来的调整也有不小的幅度，价格本身具备一定的吸引力。于是，资金开始介入抄底，盘面上表现为持仓量自去年12月14日的119.1万手锐减至12月30日的92.1万手，随后开始大幅回升，期价也多次在540元/吨下方拉起。截至周三收盘，持仓量已增加至105万手，推动了期价的大幅上涨。(完)

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