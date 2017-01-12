中航期货：沪铜剑指前高，沪铝关注持仓

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
以下内容节选自1月12日的《期货日报》：
周三沪铜高开高走，主力3月合约强势收复47,000元/吨整数关。日线收出3连阳，阳线实体逐步放大，成交和持仓也同步增加，显示向上势头较佳。沪铜指数日K线已经站上短中长期均线，并逐步向上发散。另外，从2015年11月底的33,180元/吨至去年12月初的高点49,780元/吨的三分之一回撤位在43,500元/吨一线，去年12月底的回调成功确认该位支撑，本周再度展开了强势反弹行情，后期目标为前高点49,780元/吨。
目前技术反弹势头良好，但有所欠缺的是，沪铜持仓总量依然偏低。低持仓水平不利于沪铜向上突破前高点，下半周沪铜或有短期蓄势扩仓的阶段。
周三沪铝延续周二的大涨势头，继续反弹，主力3月合约向上突破13,000元/吨整数关。日线收出3连阳，略有缺陷的是，周三持仓总量大幅减少，显示部分多头在大幅上涨之时平仓减磅。沪铝指数周二向上突破下降通道，并站上双底颈线。均线方面，沪铝已站上5日、10日、20日和30日均线，且5日和10日均线即将形成金叉，上方阻力为60日线 13,200元/吨一带，10周均线也处于该位置附近。沪铝若要成功上破13,200元/吨，需要持仓进一步增加给予支持。(完)
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路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日