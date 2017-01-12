宝城期货：沪胶多头占优，后期反弹行情有望延续

以下内容节选自1月12日的《期货日报》：

泰国南部植胶区遭遇大规模洪水侵害，加之合成胶大涨，促使沪胶1705合约进一步走强。在经历周一期价上穿多条均线之后，反弹行情再度延续。

从均线系统来看，沪胶5日和10日均线呈现多头排列，且将于20日均线形成金叉，表明短期调整结束，切换至多头上涨行情。目前期价处在短中期均线上方运行，强势姿态尽显。

从MACD指标来看，绿柱实体消失，出现红柱，且DIFF上穿DEA指标形成金叉信号，表明空头力量继续衰竭，而多头力量趋于增长。预计后期沪胶1705合约反弹行情有望延续。(完)

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