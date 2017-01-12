宝城期货：沪胶多头占优，后期反弹行情有望延续

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
以下内容节选自1月12日的《期货日报》：
泰国南部植胶区遭遇大规模洪水侵害，加之合成胶大涨，促使沪胶1705合约进一步走强。在经历周一期价上穿多条均线之后，反弹行情再度延续。
从均线系统来看，沪胶5日和10日均线呈现多头排列，且将于20日均线形成金叉，表明短期调整结束，切换至多头上涨行情。目前期价处在短中期均线上方运行，强势姿态尽显。
从MACD指标来看，绿柱实体消失，出现红柱，且DIFF上穿DEA指标形成金叉信号，表明空头力量继续衰竭，而多头力量趋于增长。预计后期沪胶1705合约反弹行情有望延续。(完)
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路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日