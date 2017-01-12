宝城期货：大连棕榈油期货箱体运行模式还将延续

以下内容节选自1月12日的《期货日报》：

近一个多月以来，棕榈油新主力1705合约维持在6,000—6,500元/吨箱体区间横盘整理，期价未能实现有效突破，多空在此形成对峙状态。

从均线系统来看，近期1705合约的5日、10日、20日和40日均线趋于横向收敛，表明期价暂无明显方向性出现。不过随着60日均线逐步上移对期价构成明显支撑，向下调整空间料受限。

从MACD指标来看，绿柱实体趋于缩小，DIFF和DEA指标虽继续下行，但呈现放缓迹象，且在零值附近运行，表明空头力量增长速度减弱，多空正趋于平衡。预计棕榈油箱体运行模式还将延续。(完)

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