宝城期货：大连棕榈油期货箱体运行模式还将延续

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
以下内容节选自1月12日的《期货日报》：
近一个多月以来，棕榈油新主力1705合约维持在6,000—6,500元/吨箱体区间横盘整理，期价未能实现有效突破，多空在此形成对峙状态。
从均线系统来看，近期1705合约的5日、10日、20日和40日均线趋于横向收敛，表明期价暂无明显方向性出现。不过随着60日均线逐步上移对期价构成明显支撑，向下调整空间料受限。
从MACD指标来看，绿柱实体趋于缩小，DIFF和DEA指标虽继续下行，但呈现放缓迹象，且在零值附近运行，表明空头力量增长速度减弱，多空正趋于平衡。预计棕榈油箱体运行模式还将延续。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日