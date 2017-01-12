《汇市简讯》美元/日圆跌至114.25后回升，受日本投资者买盘所助

*美元/日圆一度从特朗普记者会前触及的高位116.87降至114.25

*这在美元/日圆走势中有所反映，日本投资者买盘扶助美元回到115日圆上方

*技术面因素不太有利，不过买盘在115.00下方再度出现

*有11.2亿美元执行价在115.00的普通期权将到期；明天也将有大量期权到期(完)