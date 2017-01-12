版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 08:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至114.25后回升，受日本投资者买盘所助

0034GMT

*美元/日圆一度从特朗普记者会前触及的高位116.87降至114.25

*美国公债收益率大幅振荡

*美债收益率最终下跌几个基点，但净变动幅度不大

*这在美元/日圆走势中有所反映，日本投资者买盘扶助美元回到115日圆上方

*技术面因素不太有利，不过买盘在115.00下方再度出现

*有11.2亿美元执行价在115.00的普通期权将到期；明天也将有大量期权到期(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐