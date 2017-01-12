《香港报摘》--经济日报1月12日

**头版头条**

--美国候任总统特朗普（Donald Trump）半年以来首次召开记者会，近半时间主要谈及俄罗斯问题，惟对外界关心的贸易议题轻轻带过，而美中关系几乎只字不提。美股早段曾升逾百点，午市争持。

**其他**

--一带一路概念推出至今逾两年，中国银行 至今投资逾2.8万亿元资金支持相关项目，占其总资产升至14%。副董事长兼行长陈四清并透露，将东南亚业务资产转移予中银香港 会在今年内完成。

--今年来新盘销情畅旺，摩根大通以三大原因看好地产股，认为短綫会有反弹，惟长綫以基本因素来看，高楼价难以维持，维持减持评级，首选股仍是长实地产 。（完）

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