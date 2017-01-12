《香港报摘》--经济日报1月12日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
**头版头条**
--美国候任总统特朗普（Donald Trump）半年以来首次召开记者会，近半时间主要谈及俄罗斯问题，惟对外界关心的贸易议题轻轻带过，而美中关系几乎只字不提。美股早段曾升逾百点，午市争持。
**其他**
--一带一路概念推出至今逾两年，中国银行 至今投资逾2.8万亿元资金支持相关项目，占其总资产升至14%。副董事长兼行长陈四清并透露，将东南亚业务资产转移予中银香港 会在今年内完成。
--今年来新盘销情畅旺，摩根大通以三大原因看好地产股，认为短綫会有反弹，惟长綫以基本因素来看，高楼价难以维持，维持减持评级，首选股仍是长实地产 。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日