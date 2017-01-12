台湾股市：收升且创逾一年半高位，台币劲扬外资资金料回头

路透台北1月12日 - 台湾股市周四收盘扬升，随着亚股走强且收在逾一年半高位。分析 师表示，全球股市展望仍佳，台湾景气也翻扬复苏，今日午后将有两大权重股--台积电和大 立光的投资人说明会，各方寄予厚望。此外台币早盘强升逾两角，外资资金料回流，带动股 市走强。 台湾加权股价指数 收涨0.69%,至9,410.18点；今日成交初值 为751.9 3亿台币，上交易日修正后为739.41亿。台股收盘前高是2015年6月26日9,462.57点。 〞今天大家就在等那两位老大讲话，虽然结果还不知道，但至少这两位形象可靠，信任 度佳。〞日盛投顾协理锺国忠表示。 台股最大权重股--台积电 今日将在午后14:00召开投资人说明会。台股股王-- 大立光 线上说明会则将在14:30开始进行。 台积电今日盘后公布第四季净利年增37.6%至1,002亿台币，高于市场预期的962.09亿台 币。 该股今日收高1.37%，报184.5台币。股王--大立光今日收高1.68%报4,240 台币。 锺国忠表示，若观察台积电股价目前处于下降趋势线附近，若是该股今日的财报或展望 更好，则有望突破目前偏弱的格局。 兆丰投顾一位分析师也说，台币今日盘初即大升2角，市场寄望外资重新回流亚洲市场 ，短期对外资回头汇入的资金行情还是有所期待。只不过这也可能是短期效应，后续仍待观 察。 台币兑美元 周四早盘劲升，并创逾一个月盘中新高；交易员称，受国际美元走 弱、外资大举涌入等激励，台币升幅一度逾2角。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,230-9,430点。 本地时间13:38，亚洲主要股市涨跌都有，MSCI亚太明晟指数 涨0.55% 。 (完)