国际油市：油价基本持稳，此前美国库存数据传递信号好坏不一

交易员表示，美国能源资料协会(EIA)周三公布的原油和油品库存报告，对市场释出的讯息有好有坏。

尽管上周原油库存意外劲增410万桶至4.8311亿桶，表明了供应持续过剩，然美国炼厂产量增加41.8万桶/日至1,710万桶/日，则暗示需求持续强劲。

“EIA数据显示，美国炼厂增加炼油量，产能利用率因此来到9月以来最高。这显示库存增加...远大于市场预期，”澳新银行表示。

尽管沙特2月对中国、印度和马来西亚的供应有些减少，但有可能把减产重心放在欧洲和美国，以保护其在亚洲的大客户。

欧洲及中国交易商本月从北海和阿塞拜疆(亚塞拜然)运往亚洲的原油达2,200万桶，创下纪录新高，试图填补石油输出国组织(OPEC)减产后可能出现的任何供应缺口。 (完)

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