国际油市：油价基本持稳，此前美国库存数据传递信号好坏不一

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
交易员表示，美国能源资料协会(EIA)周三公布的原油和油品库存报告，对市场释出的讯息有好有坏。
尽管上周原油库存意外劲增410万桶至4.8311亿桶，表明了供应持续过剩，然美国炼厂产量增加41.8万桶/日至1,710万桶/日，则暗示需求持续强劲。
“EIA数据显示，美国炼厂增加炼油量，产能利用率因此来到9月以来最高。这显示库存增加...远大于市场预期，”澳新银行表示。
尽管沙特2月对中国、印度和马来西亚的供应有些减少，但有可能把减产重心放在欧洲和美国，以保护其在亚洲的大客户。
欧洲及中国交易商本月从北海和阿塞拜疆(亚塞拜然)运往亚洲的原油达2,200万桶，创下纪录新高，试图填补石油输出国组织(OPEC)减产后可能出现的任何供应缺口。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张若琪/龚芳)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日