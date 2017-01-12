《香港报摘》--信报1月12日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
**头版头条**
--美国候任总统特朗普在香港时间今天凌晨召开当选后首场记者会，甫开腔竟先炮轰药厂，批评药价太贵，并同时重申会向进口货征收关税，不能再让企业把职位由美国迁至海外。记者会历时约一个多小时，期间美股大幅波动，由于他的言论打击医药股，原本造好的美股应声下挫且倒跌，但之后回稳。
**其他**
--滙丰 进一步利用数码科技为其工商金融客户推出新服务，今年头炮是在本港推出名为＂Ask Amy＂的虚拟助手服务，客户可在滙丰网站使用有如chat room的＂对话框＂，查询各类工商金融业务的相关资料，有关服务本周正式推出。
--复星 表示，今年将进行两次大型业务分拆，上半年会先整合文化施游业务，并进行新股发行的前期工作及，随后更计划分拆健康业务上市。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日