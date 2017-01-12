《香港报摘》--信报1月12日

**头版头条**

--美国候任总统特朗普在香港时间今天凌晨召开当选后首场记者会，甫开腔竟先炮轰药厂，批评药价太贵，并同时重申会向进口货征收关税，不能再让企业把职位由美国迁至海外。记者会历时约一个多小时，期间美股大幅波动，由于他的言论打击医药股，原本造好的美股应声下挫且倒跌，但之后回稳。

**其他**

--滙丰 进一步利用数码科技为其工商金融客户推出新服务，今年头炮是在本港推出名为＂Ask Amy＂的虚拟助手服务，客户可在滙丰网站使用有如chat room的＂对话框＂，查询各类工商金融业务的相关资料，有关服务本周正式推出。

--复星 表示，今年将进行两次大型业务分拆，上半年会先整合文化施游业务，并进行新股发行的前期工作及，随后更计划分拆健康业务上市。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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