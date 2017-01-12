《全球汇市》美元下跌，特朗普记者会未阐述经济主张令美元多头失望

墨西哥披索兑美元 周三创下纪录新低22.0440，此前特朗普警告美国汽车公司 若在墨西哥生产汽车将课重税。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0576 1.0580 -0.04 +0.60 1.0513 美元/日圆 115.20 115.40 -0.17 -1.43 116.87 欧元/日圆 121.82 122.09 -0.22 -1.07 123.14 美元/瑞郎 1.0142 1.0136 +0.06 -0.35 1.0178 英镑/美元 1.2173 1.2211 -0.31 -1.32 1.2336 美元/加元 1.3167 1.3177 -0.08 -1.96 1.3430 美元/离岸人民币 6.8878 6.8863 +0.02 -1.22 6.9726 澳元/美元 0.7431 0.7440 -0.12 +2.99 0.7215 新西兰元/美元 0.7050 0.7054 -0.06 +1.57 0.6941 澳元/日圆 85.590 85.850 -0.30 +1.51 84.320 新西兰元/日圆 81.210 81.400 -0.23 +0.05 81.170 英镑/日圆 140.26 140.93 -0.48 -2.61 144.02 澳元/新西兰元 1.0537 1.0541 -0.04 +1.48 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/徐文焰/王颖/戴素萍 审校 徐文焰杜明霞/张若琪)