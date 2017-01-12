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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 09:09 BJT

《全球汇市》美元下跌，特朗普记者会未阐述经济主张令美元多头失望

墨西哥披索兑美元 周三创下纪录新低22.0440，此前特朗普警告美国汽车公司
若在墨西哥生产汽车将课重税。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0576  1.0580  -0.04  +0.60  1.0513
    美元/日圆            115.20  115.40  -0.17  -1.43  116.87
    欧元/日圆         121.82  122.09  -0.22  -1.07  123.14
    美元/瑞郎            1.0142  1.0136  +0.06  -0.35  1.0178
    英镑/美元            1.2173  1.2211  -0.31  -1.32  1.2336
    美元/加元            1.3167  1.3177  -0.08  -1.96  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8878  6.8863  +0.02  -1.22  6.9726
    澳元/美元            0.7431  0.7440  -0.12  +2.99  0.7215
    新西兰元/美元        0.7050  0.7054  -0.06  +1.57  0.6941
    澳元/日圆         85.590  85.850  -0.30  +1.51  84.320
    新西兰元/日圆     81.210  81.400  -0.23  +0.05  81.170
    英镑/日圆         140.26  140.93  -0.48  -2.61  144.02
    澳元/新西兰元     1.0537  1.0541  -0.04  +1.48  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李爽/徐文焰/王颖/戴素萍 审校 徐文焰杜明霞/张若琪)
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