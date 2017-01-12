《香港报摘》--其他报纸重要消息1月12日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
**明报**
--大和发表研究报告认为，恒隆地产 去年积极推售香港楼盘＂货尾＂，将有助公司强化内地的物业投资，以及应对上海以外商场所面对的挑战，亦能减低投资者对今年公司的忧虑。
**苹果日报**
--盈德气体 早前获美国上市的空气产品公司提出收购，公司发出公告指，由于董事会的正确性受到某些董事质疑，故决定就空气产品提购一事寻求法律意见，才再进行下一步磋商。
**星岛日报**
--评级机构穆迪于2011年7月中刊发题为《新兴市场公司的＂红旗讯号＂：以中国为重点》的特别意见报告，因犯上了多项缺失，而被证监会对其作出公开谴责，并处以罚款。就此，穆迪昨天上诉，证券及期货事务上诉审裁处审结候判，并将案件押后裁决。
**文汇报**
--国航 昨披露，为满足旅客在春运期间的多种出行需求，春运期间国航计划投入飞机运力379架，同比增幅4.7%；安排航班47,078班次，加班1,894班次，同比增幅3%；提供座位916万个，同比增加6%。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日