《香港报摘》--其他报纸重要消息1月12日

**明报**

--大和发表研究报告认为，恒隆地产 去年积极推售香港楼盘＂货尾＂，将有助公司强化内地的物业投资，以及应对上海以外商场所面对的挑战，亦能减低投资者对今年公司的忧虑。

**苹果日报**

--盈德气体 早前获美国上市的空气产品公司提出收购，公司发出公告指，由于董事会的正确性受到某些董事质疑，故决定就空气产品提购一事寻求法律意见，才再进行下一步磋商。

**星岛日报**

--评级机构穆迪于2011年7月中刊发题为《新兴市场公司的＂红旗讯号＂：以中国为重点》的特别意见报告，因犯上了多项缺失，而被证监会对其作出公开谴责，并处以罚款。就此，穆迪昨天上诉，证券及期货事务上诉审裁处审结候判，并将案件押后裁决。

**文汇报**

--国航 昨披露，为满足旅客在春运期间的多种出行需求，春运期间国航计划投入飞机运力379架，同比增幅4.7%；安排航班47,078班次，加班1,894班次，同比增幅3%；提供座位916万个，同比增加6%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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