《全球主要央行动态》---1月5日-1月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月5日-1月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储公布的贴现率会议记录显示，在12月货币政策会议前，仅有明尼亚波利斯联邦储备银行支持维持贴现率不变。其他11家地区联储银行总裁在11月和12月举行的理事会会议上都投票支持上调贴现率25个基点，至1.25%，高于11月初美联储政策会议前的九家。

芝加哥联储总裁埃文斯认为，今年升息两次并不是不合理，升息三次“并非难以置信”。他称美联储下次升息是在3月还是在年中，取决于数据表现和特朗普政府的政策 。他对美国经济成长持乐观看法，预计通胀将在未来两到三年的时间里回升至2%的目标 。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美联储应考虑削减其4.5万亿美元的资产负债表，以帮助更快地升息并降低美元升值对经济的负面影响。罗森格伦在专访中对路透表示，“不但提高短期利率，而且可能提升长期利率，这样做是有好处的。”之前他在康涅狄格州工商业协会的演讲中敦促加速升息。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，经济从危机中复苏的进程已“基本完成”，官员现在应致力于应对如何提高生产率等更长期的问题。他指出，多年来美联储一直扮演着稳定经济的主要角色，以后这一重任将落在特朗普政府和共和党控制的国会肩头。洛克哈特将于2月底退休。

美联储理事鲍威尔表示，低利率帮助美联储向其就业和通胀目标靠近，而且没有造成金融失稳。鲍威尔在每次美联储会议上对利率政策都有投票权，他没有就美联储下次升息会在何时以及今年会升息几次置评 。鲍威尔称，政府推行更多的有利商业的监管措施和对经济的财政支持，可能有助于改善美国近几年过于依赖美联储的各种政策组合 。

**英国**

英国央行总裁卡尼表示，英国规模巨大的金融服务业中支柱部分若因退欧而转至其他国家，那么该行业可能受到削弱，像积木层层叠游戏(Jenga)中摇摇晃晃的木制塔一样摇摇欲坠。卡尼表示，英国金融服务业的规模使其无法免受支柱部分撤离的影响。英国公投退欧，可能导致金融业一些支柱部分转移。

卡尼称，抑制消费者信贷的迅猛增长将是央行的“重大抉择”。英国消费者信贷去年强劲增长，令人回想起全球金融危机爆发前的情景。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，央行关注消费信贷强劲增长是恰当的，但有理由相信这种情况不会产生重大问题。

**日本**

一名高阶日本央行官员表示，各国央行与全球金融危机奋战的过程显示，他们可以对长期利率产生“可观的”影响，就算是在当前高度发展的金融市场下亦是如此。日本央行理事雨宫正佳在一场研讨会上发表演说指出，“我们从各种货币政策执行的实务、以及现有的实证研究了解到，央行可以对长期利率造成重大影响。”

**大中华地区**

中国人民银行表示，今年要保持货币政策稳健中性，切实防范化解金融风险，稳妥推进重点领域和关键环节的金融改革，深入推进利率市场化改革，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国人民银行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查。央行上海总部宣布，为防范化解比特币、莱特币等市场风险，央行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组，今日对比特币中国开展现场检查，重点检查内容包括反洗钱制度落实等。

台湾央行外汇局长颜辉煌称，今年不确定因素仍很多，除美联储(FED)升息外，还有德国等欧洲国家将选举等，市场波动可能会很大，央行将维持新台币汇率的相对稳定。他指出，外在环境不确定性虽很高，今年市场波动可能会很大，台湾央行绝对会随时关注市场动态，以及政经情势的发展，并随时采取妥适的因应措施。

台湾央行宣布，为提升证券业者之竞争力，并扩大其业务范围及提供客附加服务，将开放证券业可以办理台币即期外汇交易，及外汇衍生性商品业务；预计最快今年下半年可望上路。

香港金融管理局副总裁余伟文预告，进入后量宽时代，投资前景多变难测，外汇基金短期回报，包括季度或年度的回报，将受到更大的压力甚至可能出现短期亏损，派息率或会进一步下调 。他还指出外汇基金投资面临挑战，金融市场在后量宽时代已经存在巨大不确定性 。

**其他**

巴西大举降息，幅度之大令市场意外；在该国经济深陷历年来最严重的衰退之际，央行加速放宽货币政策以提振经济。该行由九名委员所组成的货币政策委员会(Copom)一致投票决议将指标Selic利率调降75个基点至13.00%；此前连两次决定分别降息25个基点。

土耳其央行将外汇存款准备金率下调50个基点，并誓言必要时将采取额外措施抑制市场过度波动。土耳其央行下调了所有期限外汇存款准备金率，并称此举将为金融体系带来15亿美元的流动性。本周土耳其里拉兑美元和欧元触及新低。

俄罗斯央行表示，已经在2016年第二季重新将日圆纳入其外汇储备，与此同时削减欧元在储备中的配置比例。俄罗斯央行称，截至2016年6月30日，日圆在其外汇储备中所占比例为2.4%。而在截至3月31日的前一季报告里，央行曾表示未持有任何日圆外汇储备。俄罗斯央行公布外汇储备结构时有六个月的滞后期。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该央行准备必要时调整货币政策立场，但认为现在不急于这样做 。他指出，准备好干预汇市以平抑汇率的大幅震荡 。他还称央行仍有政策空间，可以应对经济增长面临的下行风险，并缓冲金融市场动荡带来的挑战 。

印尼央行副总裁Perry Warjiyo称，央行仍有放松货币政策的空间，但将对通胀风险给予关注。

(完)

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