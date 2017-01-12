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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 09:21 BJT

全球金市：现货金持于七周高位附近，因美元走软

特朗普竞选时声称要减税和增加基建支出，这提振了美国股市和美元，并促使美国公债遭到抛售。但他的保护主义言论和一连串即兴推文则令很多投资者保持观望，不再增持高风险头寸。

美元指数 小跌0.1%至101.65，该指数周三触及一周高位。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四在一个与教育工作者召开的网播会议上露面。

多名美联储官员也将就一系列问题发表讲话，包括费城、芝加哥、亚特兰大、达拉斯和圣路易斯联邦储备银行总裁。

英国央行总裁卡尼周三表示，如果金融业的关键部分因英国退欧而出走，那么英国庞大的金融服务业会被削弱。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王颖；审校 李爽/龚芳)
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