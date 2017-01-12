全球金市：现货金持于七周高位附近，因美元走软

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
特朗普竞选时声称要减税和增加基建支出，这提振了美国股市和美元，并促使美国公债遭到抛售。但他的保护主义言论和一连串即兴推文则令很多投资者保持观望，不再增持高风险头寸。
美元指数 小跌0.1%至101.65，该指数周三触及一周高位。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四在一个与教育工作者召开的网播会议上露面。
多名美联储官员也将就一系列问题发表讲话，包括费城、芝加哥、亚特兰大、达拉斯和圣路易斯联邦储备银行总裁。
英国央行总裁卡尼周三表示，如果金融业的关键部分因英国退欧而出走，那么英国庞大的金融服务业会被削弱。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王颖；审校 李爽/龚芳)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日