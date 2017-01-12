全球债市：绿色债券发行额增速今年可能放慢--HSBC

路透伦敦1月11日 - 汇丰控股(HSBC)周三指出，全球绿色债券发行额增长速度今年可能放慢，总发行规模料在900-1,200亿美元。中国的创纪录发行不太可能再现，而且各国政策制定者将避免介入这个较新的市场。

去年绿色债券总发行额约为900亿美元，较2015年增加一倍以上。中国发行的绿色债券就占到37%，远高于2015年时的2%。

发行所谓绿色债券所获得的资金，用帮助为可再生能源、节能产业、绿色运输和污水处理等项目提供融资。

HSBC预计今年绿色债券发行规模约在900-1,200亿美元，增长率介于0-30%。

“我们认为增长将放缓，因为去年中国开始大量供应绿色债券是一次性的，这种情形不太可能重复。”HSBC在研究报告指出。

在绿色债券市场仍在发展和标准正在发展之际，政策制定者今年也不太可能介入干预。