全球债市：绿色债券发行额增速今年可能放慢--HSBC

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透伦敦1月11日 - 汇丰控股(HSBC)周三指出，全球绿色债券发行额增长速度今年可能放慢，总发行规模料在900-1,200亿美元。中国的创纪录发行不太可能再现，而且各国政策制定者将避免介入这个较新的市场。
去年绿色债券总发行额约为900亿美元，较2015年增加一倍以上。中国发行的绿色债券就占到37%，远高于2015年时的2%。
发行所谓绿色债券所获得的资金，用帮助为可再生能源、节能产业、绿色运输和污水处理等项目提供融资。
HSBC预计今年绿色债券发行规模约在900-1,200亿美元，增长率介于0-30%。
“我们认为增长将放缓，因为去年中国开始大量供应绿色债券是一次性的，这种情形不太可能重复。”HSBC在研究报告指出。
在绿色债券市场仍在发展和标准正在发展之际，政策制定者今年也不太可能介入干预。
“如果绿色(债券)资格标准保持在较高水平，那么我们预计迟早政策人士可能介入，并帮助进一步加速该市场的增长。”报告并称。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日