中国债市动态：国债期货上涨但现券情绪仍谨慎，口行债增发定位偏高

路透上海1月12日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS均小幅下探，国债期货上涨。交易员称，隔夜美元走弱美债走强，国内期现货稍受带动；不过债市仍面临基本面向好及MLF(中期借贷便利)续做与否等不确定性，后市方向不明朗，长债一二级需求一般，短端则受资金面支撑表现尚可。

上海一银行交易员称，国债期货高开可能是受外盘情绪的影响，不过整体而言现券仍然没什么方向，收益率只是相比昨日略微下行，“最近大势看不清，往后看还是偏空一点点，交易盘挺难做”。

“流动性还行，现券也还可以；从偏紧货币政策来说不会有太大行情，市场在这个点上很傻，又很慌，感觉春节前没什么机会，”上海一基金交易员表示。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标的三、五和10年固息增发债，中标收益率分别为3.5083%、3.7059%和3.9029%，投标倍数3.11倍、2.01倍和1.75倍，其中10年期品种倍数最低，定位明显高于二级。

北京一基金交易员提到，除短期信用债收益率下行较多，利率债波动比较小，taken(卖价成交)与given(买价成交)互现，市场情绪比较纠结。

考虑到周五将有逾千亿MLF到期，但至今还未有提前续做的消息，周内预计还有金融数据出炉，他认为，在基本面和流动性预期进一步明朗前，收益率还在将观望氛围中震荡。

中国央行料于近期公布12月金融数据。路透综合30家机构的预测中值显示，受地产调控政策、央行或对信贷进行窗口指导等因素影响，中国12月新增人民币贷款料降至7,000亿元左右；M2同比增速则趋稳持平于11.4%。

中国央行公开市场周四进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期1,000亿元。据此计算，今日将净投放100亿元，为连续四日净投放。本周五(13日)还有1,015亿元中期借贷便利(MLF)将到期回收流动性。

美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望。受此影响，美国公债收益率周三下跌，美股震荡收高，美元指数触及一个月低位；原油和黄金则上涨。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.72%/3.7175%，上日尾盘为3.7375%/3.7250%。剩余期限近10年的国债160017券 最新报价3.19%/3.17%，上日尾盘在3.25%/3.1950%。