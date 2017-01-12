港报财经评论：中国建筑中航科工前景靠谱--经济日报1月12日

中国建筑中航科工前景靠谱/ 林瑞芬

今周微观中资股，当中，之前被市场嫌弃的汽车及内房股，呈超卖反弹。长城汽车（02333）昨日升2%、中国海外（00688）及华润置地（01109）分别升1.8%；从基本面看，相关股份尚算紮实，只是今年收入增长有放缓压力，目前判断，股价回升只是暂时反弹，料需时筑建中期底部，散户跟风勿过分进取。以中国海外为例，23至24元之阻力颇强，华润置地20元阻力亦不轻。受制于大市有限资金面，策略上，相关股份只宜每逢低收集。

有限的资金，实不足以支持大市呈大牛势，宏观港股当前反弹市途中，创业板股升幅更惊人。以配售形式于创业板上市的太平洋酒吧（08432）昨首日挂牌，股价开报3.8元，全日高、低位分别见5元及3.08元，收报4.05元，较配售价0.29元，高3.76元或约13倍；不计手续费，每手计帐面赚3.76万元。另同样以配售形式上创业板的HM International（08416）昨首日挂牌，股价开报4.51元，最高见8.2元，收报3.7元，较配售价0.6元，高出3.1元或5.2倍，不计手续费，每手帐面赚1.55万元。去年以来，时有配售上创业板的新股爆升，但跌幅也惊人，配售货源归边，根本也难以基本面一一分析股价走势，以太平洋酒吧论，主要于本港营运连锁式酒吧，没有很强卖点，HM主要为香港金融及资本市场的企业客户提供综合印刷服务，说来也没太特别之处。短炒创业板股博大雾，随时输到无谱，散户自求多福！

中国建筑（03311）股价昨急升6.6%，收报12.26元。集团公布去年全年累计新签合约额为837.7亿元，因此完成全年不低于830亿元的目标。集团在手总合约额约2,496.3亿元，其中未完合约额约1,538.8亿元。今年集团新签订合约额目标将不低于900亿元，按年增长7%。引述高盛报告指出，中国建筑已就今年的业务定下目标，分别为：（1）纯利增长不少于20%；（2）派息比率不少于30%；及（3）净负债比率不高于40%。中国建筑近年盈收稳步上扬，目标往往可达到，靠稳取胜。以股价走势分析，在守稳250天綫之下回升，先看再探13元。

以走势而论，中航科工（02357）昨显着配合成交突破去年10月以来阻力5.5元，升2.6%，收报5.55元，顺势以突破双底量度升幅目标上探至少5.9元，走势理想。今年为国企改革落地年，年初，中国兵器工业集团已在官方网站率先披露，印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见（试行）》，相关档的接连出台引发市场对混合所有制改革的关注。

有分析认为，今年军工领域的混合所有制改革会以多种形式实现落地，一方面军工集团旗下上市公司有望受益于资产证券化和员工持股的继续推进，另一方面民参军上市公司也能够通过参与央企混改而受益。军工体制改革也将打开行业广阔的增长空间与资产注入空间，科研院所改制将持续推进。周边事态不确定性日益上升，也可能给军工行业带来催化剂。军民用产品生产股份，今年在改革憧憬下，有大机会持续为市场焦点。

中航科工为中航工业集团在港的一个控股平台，独享市场关注优势。目前公司直接控股了中航光电（深：002179）41.57%、中航电子（沪600372）43.22%、洪都航空（沪：600316）43.77%、间接控股了中直股份（沪：600038）34.66%，旗下各控股公司拥有航空产业链上中下游多项业务，正朝航空高科技平台发展，在内地民用及通用航空市场趋高增长发展势头下，有一定的前途，值得于年内关注中航科工的走势。

以中航科工持有4只A股持股量所占比重的总市值计算、截至昨日约为420亿元人民币，以中航科工总股本59.66亿股以及昨日收市价5.55元计算，总市值约331亿港元，折合298亿元人民币左右，中航科工亦有低估估值之空间修补预期可言。在中、港两地股市互联互通之下，该股有被中资追捧的潜在机会。（完）

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