港报财经评论：选举买货就职沽，狂人“入宫”梦醒时--信报1月12日

选举买货就职沽,狂人“入宫”梦醒时/ 习广思

恒指连涨5天,昨天再升190点,收报22935点,大市成交额增至698亿元。除了中港地产股、腾讯(00700)、金属股及煤炭股外,年初以来表现落后的长和(00001)亦有资金追捧。观乎目前环球股市格局,新兴市场继续跑赢美股;亚洲股市中,南韩、台湾及泰国等股市自踏入新一年以来均有外资净买盘,反映资金开始回流。执笔时美滙指数转强,市场期待美国候任总统特朗普于本港时间今日凌晨召开的记者会有好消息公布。老特的言论是否有料到,今早大家起床后便知晓。

作为一位政治领袖,老特的演说毫无感召力,语言无味,魁力欠奉,与快将卸任的奥巴马无得比。老特选择以推文与外界沟通,可能就是要掩盖这方面的短处,大家不妨留意他在记者会上的表现,相信他用得最多仍是那几句:make America great again,然后是jobs jobs jobs,最后自然不忘批判dishonest media。

老特爆冷胜出总统大选,表面看来是好命水,其实论经济周期,他似乎是接了个大火棒,睇怕他上台后有排烦。奥巴马2009年就职总统时,美国经济正处谷底,失业率高企,在他8年经营下,经济总算复苏,创造大量岗位,失业率跌至4.7%,当年濒临破产的汽车业巨企及金融机构今日都已重生,难怪他在离任前演说中风骚地大数这些年的经济成果。老特就惨矣,若果上任后再把经济谷上去,就好易加速周期完结,在他4年任期内,经济见顶回落的机会甚大。

近期华尔街愈来愈多大行提醒客户要小心Trump Trades已过度反映乐观前景。摩根士丹利近日发表一份题为Buy the Election and Sell the Inauguration(在选举买货,在就职典礼沽货)的美股策略报告,该行提出要小心Trump Trades。虽然大摩预计2018年标普500指数的每股盈利将较2016年高18%,但这个预测存在不少变数。该行假设盈利增长有一半来自减税,企业税率由35%降至20%(并非特朗普政纲所倡议的降至15%),增长有30%来自新政府推出的经济刺激方案,另一个支持企业盈利增长的动力,是企业在税务诱因下把海外存款调回美国进行股份回购;换言之,美国企业未来两年的盈利增长都要靠老特的政策。

不过,大摩认为,个中风险是政府与国会若就减税与刺激方案出现拉锯局面,则盈利预测将会泡汤。自老特当选总统,股民便开始发梦,急急买入,希望有人会接火棒;不过,在股场打混最难捱是到了梦醒时分,方惊觉现实总是曲曲折折,并非咁简单。

另一点更要命的是,大摩预期美股市盈率将不会如过往几年般不断扩张,反之有机会收缩。特朗普上台后带来的政策不明朗,加上美国联储局的货币政策趋紧,都会令股市市盈率不扩反缩。该行预测到今年底时,标指目标见2300点,以周二收市计,全年升幅只有31点。跟风看好美股的朋友要小心了。

美股近期表现牛皮,那么资金应流向哪里去呢?美银美林的策略师Ajay Kapur就看好新兴市场,理由有三:一是基本因素仍然强劲,货币价值被低估了;二是企业盈利有上调空间;三是经常账普遍有盈余。市场目前一面倒看好美元及股市,看淡债券,逆向思维的话可发现颇多机会。

商品价格未来点走,是大家对世界经济点走一个重要指标,会否回到2001年至2007年或者2009年至2010年的时光呢?在这两个时期,商品价格上扬,当油价及铜价均处于上升期,恒指表现甚佳,理由好简单,商品好、世界经济好、通胀预期上升,当然有利股市,这是不少好友对2017年的期望。

腾讯昨天升破200蚊大关,此股今年能大升,与外围科技股走势回勇有关,包括Facebook、亚马逊、Netflix及谷歌(指Alphabet)四大科网股的FANG指数,近期升势远胜道指及标指,这些股份与腾讯一样,经去年底一轮调整后,估值回到较吸引的水平,胜在盈利增长动力仍在。(完)

