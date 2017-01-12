港报社评：法庭承受压力升级，扞卫法治勿政治化--明报1月12日

香港社会多元多样，对任何事都可以衆说纷纭，惟就扞卫法治和司法独立，长期以来有高度共识，不过，随着社会愈趋复杂和政治化，法治遭到冲击，法庭「被迫」介入处理政治、经济和民生事务纷争，法官裁决时须面对不同立场力量的压力。日前法律年度开启典礼，终审法院首席法官马道立、律政司长袁国强和大律师公会主席谭允芝在致辞时，从不同层面触及法治问题，他们虽然对法治和司法独立仍然信心满满，惟因为已经出现不同立场的人摆布法治为其政治需要和利益服务，设若情况持续下去，香港赖以生存和发展的根基，将会被摧毁。真正爱护香港的人，就此应予深思。

马道立致辞时表示，不同界别人士及团体，因为案件裁决不合其心意，出言批评法庭；袁国强指出一些人以一己政治信念为评核准则，质疑法官的判决是否基于政治偏见，或以粗言秽语对法官作人身攻击，甚而向法官或其他执法人员寄送威吓性物品等；谭允芝则说任何阵营试图左右法庭裁决，例如制造舆论压力等，都是不尊重法治的行为。3人所说，都反映事实。

近年，就一些证据明显、违反法定要求的检控，不仅政客胡乱指控，连个别法律界人士为了政治需要，也扭曲为政治检控；有人不满裁决，发出要对法官「起底」等威吓狂言；有人在法庭当面对法官的判决报以嘘声，并高呼「司法已死」等口号。这些事态贬损了法治，一些涉及藐视法庭，性质十分严重。

马道立罕有地谈到法官面对的压力，表示源头除了工作繁重，更是源于作出正确判决的责任；此外，他说当判决造成重大深远影响时，法官亦会在思量判决时感受到压力。虽然马道立称颂法官本诸司法独立，只会严格按照法律和法律精神处理案件，惟若非法庭被推向处理政治争议，包括须裁决政策是否合法，甚或涉及中央「释法」等争议，使法庭成为焦点，则法官判决时就不会感受到无形的压力。可以说，马道立所言，实际上仍然折射出社会愈趋复杂和政治化之后，必然对法官构成压力。

本港社会一向尊重法院、敬畏法官，近期的转变，前年占领运动被认为是转捩点。当时几条主要干道被集体非法霸占，只是规模太大，形成法不责衆的局面。特别是占领后期，法院颁布禁制令，占领者应该离去，却有一些学者和法律背景的政客鼓动参与占领者毋须遵守禁制令，有人甚至声称不服从民事法庭颁布的禁制令也不算损害法治，云云。这些人为了政治需要，把法治扭曲到这个程度，根本就在颠倒是非、混淆黑白；犹幸在法治危急存亡关头，法界大老李国能、包致金，大律师公会等分别斩钉截铁地说「不服从法庭裁决」就是损害法治；在此等强音之下，鼓动违法的言行才偃旗息鼓。占领运动败笔之一，是参与占领的法律界中人以政治包装法治，成为另类「依我们旨意办事」，扭曲法治的真义。今时今日，法院面对来自两极取态者的挑战，与此有一定关系。

审视回归以来，对法治的挑战，有一个演变过程，司法覆核被滥用与异化则开其端。本来，司法覆核合理善用，可以遏制政策违法，彰显市民司法权利，达至法治社会良好管治；惟司法覆核已经被一些人利用为政治斗争工具，成为阻挠政府施政、推动建设的拦路虎，法庭则成为斗争平台。李国能和终院前常任法官烈显伦等法律界人士，对此曾经提出忧虑，其中李国能说过司法覆核只能够裁决政府政策是否合法，并非解决所有经济、民生问题的万应灵丹，而有关问题应该在社会其他平台解决。只是言者谆谆，听者藐藐，除了一些人和团体仍然以司法覆核「对抗」政府，近期连当局也动辄以此对付反对派，情况的可能发展，使人忧虑。

这些年，包括法官等努力，并在港人支持下顶住压力，守住法治和司法独立一方净土，法庭坚持引用法律及其精神解决争议，不屈从政治压力，固然十分重要；不过，若其他人不断向法庭法官施压，要求法律为政治服务，则法治与司法独立的前景堪虞。期望社会让政治回归政治、法律归法律，各类事务在既有框架解决，而非动辄诉诸法庭定夺。从政治角度看待法律问题，必然冲击法治和司法独立，就此，真正爱护香港的人须高度警惕，以免自毁长城。（完）

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