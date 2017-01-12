《汇市简讯》澳元/美元脱离高位，跟随澳元/日圆跌势

0123GMT *澳元/美元脱离高位，因日股日经指数下挫逾1%触发澳元/日圆的轻 微卖盘 *日本外亚洲股市走强，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.63% *支撑位在55日移动均线切入位0.7421，这在此前涨势中曾扮演阻力 位角色 *澳元/美元在升至0.7500/25区间的强阻力位之前，可能涨势暂停 *100日移动均线和200日移动均线在0.7501汇合，势将升向0.7525(完 ) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 王颖)