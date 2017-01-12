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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 09:43 BJT

《汇市简讯》澳元/美元脱离高位，跟随澳元/日圆跌势

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    *澳元/美元脱离高位，因日股日经指数下挫逾1%触发澳元/日圆的轻
微卖盘
    *日本外亚洲股市走强，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.63%
    *支撑位在55日移动均线切入位0.7421，这在此前涨势中曾扮演阻力
位角色
    *澳元/美元在升至0.7500/25区间的强阻力位之前，可能涨势暂停
    *100日移动均线和200日移动均线在0.7501汇合，势将升向0.7525(完
)
      
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 (编译 徐文焰；审校 王颖)
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