更新版 1-台湾汇市：台币早盘劲升创逾月新高，因美元弱及外资大举涌入

(新增市场人士说法及最新报价)

路透台北1月12日 - 台币兑美元 周四早盘劲升，并创逾一个月盘中新高；交易员称，受国际美元走弱、外资大举涌入等激励，台币升幅一度逾2角；进口商逢低买入美元，稍稍抑制台币升势。

他们表示，将于1月20日上任的美国候任总统川普(特朗普)于记者会中未详细说明刺激经济增长的政策，而是把目标对准药企和美国情报机构，令美元多头失望，美元大幅走弱，早盘日、韩等亚币则全面走扬。

〞美元指数掉满多的，外资全部都是汇入的。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员指出，因特朗普记者会让市场失望，使美元挫低，加上外资进场狂抛美元，台币在亚币走升及外资汇入两股力量拉抬之下，呈现劲升走势。

他们并认为，从美元弱、外资陆续归队等观察，短线台币趋势看升；再加上近期高挂美元的出口商恐怕撑不了多久，可能会〞含泪抛汇〞，台币有望进一步挑战31.700大关。

早盘台币最高升至31.720，创逾一个月盘中新高，此前盘中高位为2016年12月8日的31.699元。

本地时间10:47，台币兑美元报31.739，上日收报31.935；韩元兑美元 报1,182.9，上日收在1,196.4；台股 涨0.80%。人民币兑美元 报6.9132元，上日收报6.9360元。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.679/31.695，上日收在31.670。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.680-31.800。

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