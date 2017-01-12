更新版 1-台湾汇市：台币早盘劲升创逾月新高，因美元弱及外资大举涌入

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
(新增市场人士说法及最新报价)
路透台北1月12日 - 台币兑美元 周四早盘劲升，并创逾一个月盘中新高；交易员称，受国际美元走弱、外资大举涌入等激励，台币升幅一度逾2角；进口商逢低买入美元，稍稍抑制台币升势。
他们表示，将于1月20日上任的美国候任总统川普(特朗普)于记者会中未详细说明刺激经济增长的政策，而是把目标对准药企和美国情报机构，令美元多头失望，美元大幅走弱，早盘日、韩等亚币则全面走扬。
〞美元指数掉满多的，外资全部都是汇入的。〞一大型银行交易员说。
另一大型银行交易员指出，因特朗普记者会让市场失望，使美元挫低，加上外资进场狂抛美元，台币在亚币走升及外资汇入两股力量拉抬之下，呈现劲升走势。
他们并认为，从美元弱、外资陆续归队等观察，短线台币趋势看升；再加上近期高挂美元的出口商恐怕撑不了多久，可能会〞含泪抛汇〞，台币有望进一步挑战31.700大关。
早盘台币最高升至31.720，创逾一个月盘中新高，此前盘中高位为2016年12月8日的31.699元。
本地时间10:47，台币兑美元报31.739，上日收报31.935；韩元兑美元 报1,182.9，上日收在1,196.4；台股 涨0.80%。人民币兑美元 报6.9132元，上日收报6.9360元。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.679/31.695，上日收在31.670。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.680-31.800。
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--《焦点》特朗普记者会指责美情报机构，但未阐述其经济政策主张 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日