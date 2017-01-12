路透基点：中国国开行放贷逾13亿美元，支持印尼建设燃煤电站--TRLPC

路透香港1月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国家 开发银行(简称“国开行”)已提供13.19亿美元18年期贷款，支持印尼万 丹省爪哇7号(Jawa-7)燃煤电厂建设。 消息人士称，国开行是这项融资的唯一贷款银行，有五年的宽限期。 据中国神华能源股份有限公司2015年12月末发布的公告，该公司是该 煤电厂项目的主要发起者，在项目公司中持股70%，印尼PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi持有另外30%。 公告称，本项目动态总投资约为18.84亿美元，其中资本金约占30%、 由双方股东按持股比例出资，其余资金通过项目融资解决。 国开行这笔交易的法律顾问Linklaters周二在新闻稿中表示，这是中 国企业牵头在印尼建设的最大电力项目。 据中国神华能源的上述公告，本项目位于印尼首都雅加达西北约100 公里处。项目采取“建设-拥有-运营-移交”(BOOT)模式。项目投入商业 运营25年后移交国家电力公司(Perusahaan Listrik Negara, PLN)。建设 总工期约54个月，首台发电机组计划投产时间预计为2020年。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)