《汇市简讯》英镑/日圆下探近期低位，仍趋向走跌

0142GMT *英镑/日圆在亚洲走势依旧沉闷，目前为止处于140.01-141.01区间 *只要现汇汇率位于下降的200日移动均线下方，则趋势仍倾向下跌 *今日200日移动均线切入位在141.44，英镑/日圆正接近135.07-139. 30上升日线一幕均衡云区。 *英退疑虑最近再次升温，将持续压制英镑走势 *相较于美元/日圆走强，英镑/美元疲势对英镑/日圆走势的影响可能 更大 *上升的100日移动均线切入位目前在136.10，或许是短期目标位(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张涛)