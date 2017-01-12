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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 09:55 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆下探近期低位，仍趋向走跌

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    *英镑/日圆在亚洲走势依旧沉闷，目前为止处于140.01-141.01区间
    *只要现汇汇率位于下降的200日移动均线下方，则趋势仍倾向下跌
    *今日200日移动均线切入位在141.44，英镑/日圆正接近135.07-139.
30上升日线一幕均衡云区。
    *英退疑虑最近再次升温，将持续压制英镑走势
    *相较于美元/日圆走强，英镑/美元疲势对英镑/日圆走势的影响可能
更大
    *上升的100日移动均线切入位目前在136.10，或许是短期目标位(完)
          
      
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    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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