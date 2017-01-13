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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：1月13日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月13日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,470亿台币。 
    --100甲2期公债付息13.8125亿台币。 

    紧缩因素：    
    --发行〞财106-2期〞国库券，数额300亿元，期限182天期。12日标售。 
   *--法商法国兴业银行股份有限公司发行3.2亿美元债。
    --央行料将发行定存单。 
    
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    **宽松因素：
    --央行存单到期 共3兆(万亿)275.6亿台币，分别为：   
        01/16            1,439.00亿台币
        01/17              780.00亿台币
        01/18              813.00亿台币
        01/19            6,262.80亿台币
        01/20            1,135.50亿台币
        01/23            4,004.00亿台币
        01/24            2,070.00亿台币
        01/25            1,234.50亿台币
        01/26            1,738.50亿台币
        01/27            2,333.50亿台币
        01/30                8.00亿台币
        01/31            4,050.80亿台币
        02/01            2,086.50亿台币
        02/02              529.00亿台币
        02/03            1,790.50亿台币
   注*表更新。
    
    --公债付息共111.119415亿台币。
    1/15     102甲2期4息         7亿台币
    1/15     105甲1期1息    1.3125亿台币
    1/18     89甲7期17息     31.25亿台币
    1/20     101甲2期5息        13亿台币
    1/20     103甲2期3息  3.948975亿台币
    1/22     88甲3期18息   14.1225亿台币
    1/22     105甲2期1息     4.125亿台币
    1/23     104甲2期2息   6.36044亿台币
    1/28      99甲2期7息     13.50亿台币
    1/28     102甲3期4息     10.50亿台币
    1/29     103甲3期3息      6.00亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：    
    --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，暂定金额250亿台币，18日标售。
    --01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿元，期限91天期。23日标售。     
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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