台湾货币市场：1月13日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月13日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,470亿台币。 --100甲2期公债付息13.8125亿台币。 紧缩因素： --发行〞财106-2期〞国库券，数额300亿元，期限182天期。12日标售。 *--法商法国兴业银行股份有限公司发行3.2亿美元债。 --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共3兆(万亿)275.6亿台币，分别为： 01/16 1,439.00亿台币 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 4,050.80亿台币 02/01 2,086.50亿台币 02/02 529.00亿台币 02/03 1,790.50亿台币 注*表更新。 --公债付息共111.119415亿台币。 1/15 102甲2期4息 7亿台币 1/15 105甲1期1息 1.3125亿台币 1/18 89甲7期17息 31.25亿台币 1/20 101甲2期5息 13亿台币 1/20 103甲2期3息 3.948975亿台币 1/22 88甲3期18息 14.1225亿台币 1/22 105甲2期1息 4.125亿台币 1/23 104甲2期2息 6.36044亿台币 1/28 99甲2期7息 13.50亿台币 1/28 102甲3期4息 10.50亿台币 1/29 103甲3期3息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，暂定金额250亿台币，18日标售。 --01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿元，期限91天期。23日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)