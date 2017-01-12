金属期市：上海期铜持稳，LME未开放交易

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney

路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。