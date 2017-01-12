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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 10:01 BJT

金属期市：上海期铜持稳，LME未开放交易

中国官员周三表示，国家主席习近平本月出席达沃斯世界经济论坛会议时，将倡导“包容性全球化”，同时警告民粹主义路线可能导致“战争和贫困”。

中国国家发改委周四称，12月共审批核准固定资产投资项目23个，总投资1,840亿元人民币。

(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/孙国玉；审校 张涛/李爽)
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