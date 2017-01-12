金属期市：上海期铜持稳，LME未开放交易

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
中国官员周三表示，国家主席习近平本月出席达沃斯世界经济论坛会议时，将倡导“包容性全球化”，同时警告民粹主义路线可能导致“战争和贫困”。
中国国家发改委周四称，12月共审批核准固定资产投资项目23个，总投资1,840亿元人民币。
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/孙国玉；审校 张涛/李爽)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日