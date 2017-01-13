《香港重要政经日程》--1月13日-1月23日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
================== 今日重要政经消息=================
1月13日（周五）
10:00 华人置业 股东特别大会。
15:30 小南国 股东特别大会。
14:30 盈进集团 股东特别大会。
香港电讯 公布年度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
1月16日（周一）
10:00 安捷利实业 股东特别大会。
11:00 德祥企业 股东特别大会。
华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。
电讯盈科 公布年度业绩。
盈大地产 公布年度业绩。
1月17日（周二）
09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。
10:00 南华金融 股东特别大会。
10:30 百德国际 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。
*14:30 摩根大通资产发布投资者信心指数。
15:00 培力控股 股东特别大会。
1月18日（周三）
新世纪医疗 首日挂牌。
11:00 时尚环球 股东特别大会。
*14:45 中信里昂风水指数发布会。
1月19日（周四）
公布10-12月失业率。
10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。
*13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。
*17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。
1月20日（周五）
10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。
10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。
15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
*1月23日（周一）
公布12月份消费物价指数。
09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。
10:00 至卓国际 股东特别大会。
10:00 新华滙金融 股东特别大会。
11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。
14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。
15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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