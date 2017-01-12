澳新汇市：澳新货币处于一个月高点附近，特朗普未细述经济政策主张

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
“对市场来说，特朗普的刺激计划欠缺细节并...重申了要沿着墨西哥边境筑墙的想法，这造成各类资产出现些许震荡。”
美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望。
澳元兑英镑 守在两个月高位；欧元兑澳元 在隔夜跌0.7%后徘徊在一个月低位附近。
澳元兑新西兰元 则在逾六周高位。
新西兰元兑美元 报0.7054美元，此前触及12月15日以来最高水准0.7088。
尽管海外事件主导新西兰元走势，但交易员也将关注周五公布的新西兰电子零售卡支出数据，以确认近来内需与家庭消费强劲的趋势。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 张涛/李爽)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日