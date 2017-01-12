澳新汇市：澳新货币处于一个月高点附近，特朗普未细述经济政策主张

“对市场来说，特朗普的刺激计划欠缺细节并...重申了要沿着墨西哥边境筑墙的想法，这造成各类资产出现些许震荡。”

美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望。

澳元兑英镑 守在两个月高位；欧元兑澳元 在隔夜跌0.7%后徘徊在一个月低位附近。

澳元兑新西兰元 则在逾六周高位。

新西兰元兑美元 报0.7054美元，此前触及12月15日以来最高水准0.7088。

尽管海外事件主导新西兰元走势，但交易员也将关注周五公布的新西兰电子零售卡支出数据，以确认近来内需与家庭消费强劲的趋势。(完)

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