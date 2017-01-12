日本股市：早盘跌至近两周低点，特朗普讲话打压制药类股

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
日经指数 早盘中下跌1.3%至19,120.70点，此前低见19,095.39点，为12月30日以来最低。
“他未能提供市场这几周来一直想要听到的内容。”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“这种令人失望的情况引发获利了结。”
美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望。
日经自特朗普当选以来已上涨了18%。
东证33类指数中有29类下跌。
东证股价指数 跌0.7%至1,539.84点，JPX-日经400指数 跌0.8%至13,780.46点。(完)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日