日本股市：早盘跌至近两周低点，特朗普讲话打压制药类股

日经指数 早盘中下跌1.3%至19,120.70点，此前低见19,095.39点，为12月30日以来最低。

“他未能提供市场这几周来一直想要听到的内容。”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“这种令人失望的情况引发获利了结。”

美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望。

日经自特朗普当选以来已上涨了18%。

东证33类指数中有29类下跌。