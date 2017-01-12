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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 10:43 BJT

《汇市简讯》“特朗普交易”遭到获利了结，美元指数支撑位在101.10

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    *美元指数在亚洲市场下跌0.2%，美元全线走疲；10年期美债收益率
下滑2个基点报2.35%
    *特朗普在记者会上对经济政策避而不谈，引发投资者对“特朗普交
易”了结获利
    *市场整体表现不一：E-迷你标普500指数期货微跌0.1%，美国原油期
货亦跌0.1%，日本日经指数下滑0.8%，除日本外亚洲股市则上涨0.8%
    *动能指标呈中性，5日和10日移动均线走低，整体而言技术面偏空
    *存在多道技术支撑位，首先是12月/1月升势的61.8%回档位101.10
    *图表：reut.rs/2ilNtHC (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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