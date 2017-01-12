《汇市简讯》“特朗普交易”遭到获利了结，美元指数支撑位在101.10

0228GMT *美元指数在亚洲市场下跌0.2%，美元全线走疲；10年期美债收益率 下滑2个基点报2.35% *特朗普在记者会上对经济政策避而不谈，引发投资者对“特朗普交 易”了结获利 *市场整体表现不一：E-迷你标普500指数期货微跌0.1%，美国原油期 货亦跌0.1%，日本日经指数下滑0.8%，除日本外亚洲股市则上涨0.8% *动能指标呈中性，5日和10日移动均线走低，整体而言技术面偏空 *存在多道技术支撑位，首先是12月/1月升势的61.8%回档位101.10 *图表：reut.rs/2ilNtHC (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张涛)