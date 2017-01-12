《国际主要央行公开市场操作一览》--1月12日

路透北京1月12日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

1/11 隔夜逆回购 -1,588.20 0.50%(固定利率)

1/10 隔夜逆回购 -1,807.15 0.50%(固定利率)

1/9 隔夜逆回购 -1,919.70 0.50%(固定利率)

1/6 三天逆回购 -2,092.05 0.50%(固定利率)

1/5 隔夜逆回购 -2,334.30 0.50%(固定利率)

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永久操作：

1/11 买入MBS 7.93 --

1/11 买入MBS 21.05 --

1/10 买入MBS 13.45 --

1/9 买入MBS 8.02 --

1/9 买入MBS 22.64 --

1/6 买入MBS 12.91 --

1/5 买入MBS 21.57 --

1/5 买入MBS 7.59 --

《本周主要新闻》

--美联储公布的贴现率会议记录显示，在12月货币政策会议前，仅有明尼亚波利斯联邦储备银行支持维持贴现率不变。其他11家地区联储银行总裁在11月和12月举行的理事会会议上都投票支持上调贴现率25个基点，至1.25%，高于11月初美联储政策会议前的九家。

--芝加哥联储总裁埃文斯认为，今年升息两次并不是不合理，升息三次“并非难以置信”。他称美联储下次升息是在3月还是在年中，取决于数据表现和特朗普政府的政策 。他对美国经济成长持乐观看法，预计通胀将在未来两到三年的时间里回升至2%的目标 。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/11 七天期反向交易 2.65亿美元 1.16%(固定利率)

1/10 七天期反向交易 323.193 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--无。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 329,280

上周三 332,830

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当期变化 -3,550

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--一名高阶日本央行官员表示，各国央行与全球金融危机奋战的过程显示，他们可以对长期利率产生“可观的”影响，就算是在当前高度发展的金融市场下亦是如此。日本央行理事雨宫正佳在一场研讨会上发表演说指出，“我们从各种货币政策执行的实务、以及现有的实证研究了解到，央行可以对长期利率造成重大影响。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,608亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,615亿台币，发行余额减7亿台币。

--台湾央行周二发行2,487.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,487.5亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周一发行5,134.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,133亿台币，发行余额增1.5亿台币。 (完)