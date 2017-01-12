版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 10:48 BJT

台湾股市：触及逾18个月高位，台积电第四季财报发布前劲扬

0147GMT，台湾加权指数 涨0.8%报9,417.55点，稍早升至2015年6月末以来最高点。上日几乎收平。

电子类指数 涨0.7%，金融保险类指数 涨0.5%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐