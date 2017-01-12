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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 10:53 BJT

中国新债：国开行下周二招标发行至多256亿元三期债，期限1/5/10年

路透上海1月12日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(17日)招标发
行三期固息债，包括一年、五年和10年期，三个品种首场招标量分别不超过60亿元人民币、
80亿元和100亿元；此外一年品种还将通过商业银行柜台分销，首场招标结束后可追加至多1
6亿元。
    
    上述三期债分别为该行2017年第三期新发债、2016年第18期 和第13期
CN160215=CFXS增发债，两期增发债票面利率依次为3.43%和3.05%。
    

    具体发行条款如下：

                  2017年第三期新发债、2016年第18和13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元  
                    首场招标后1年可追加至多16亿元用于柜台分销
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    招标时间        1/5/10年：1月17日9:30-10:30
    招标方式        单一利率或价格(荷兰式)
    缴款日          1年：1/23；5/10年：1/19
    起息日          1年：1月23日；5年：2016年12月8日；
                    10年：2016年8月25日
    分销期          1年：1/18-1/22；5/10年：1/18-1/19
    上市日          1年：1/25；5/10年：1/22
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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