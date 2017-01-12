中国新债：国开行下周二招标发行至多256亿元三期债，期限1/5/10年

路透上海1月12日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(17日)招标发 行三期固息债，包括一年、五年和10年期，三个品种首场招标量分别不超过60亿元人民币、 80亿元和100亿元；此外一年品种还将通过商业银行柜台分销，首场招标结束后可追加至多1 6亿元。 上述三期债分别为该行2017年第三期新发债、2016年第18期 和第13期 CN160215=CFXS增发债，两期增发债票面利率依次为3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第三期新发债、2016年第18和13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 首场招标后1年可追加至多16亿元用于柜台分销 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 1/5/10年：1月17日9:30-10:30 招标方式 单一利率或价格(荷兰式) 缴款日 1年：1/23；5/10年：1/19 起息日 1年：1月23日；5年：2016年12月8日； 10年：2016年8月25日 分销期 1年：1/18-1/22；5/10年：1/18-1/19 上市日 1年：1/25；5/10年：1/22 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)