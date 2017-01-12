《路透晚报》--1月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要把经济运行保持在就业和物价的合理区间--发改委副主任

中国国家发改委副主任宁吉喆指出，要把经济运行保持在合理区间，合理区间的下限要看就业、上限要看物价。今年贯彻好稳中求进的总基调具有特别重要的意义，但要在稳的前提下在关键领域有所进取。

--中国贸易：今年外贸形势依然复杂严峻，下行压力加大--商务部

中国商务部表示，今年中国外贸形势依然复杂严峻，外贸下行压力加大，正千方百计稳增长，抓好相关政策措施落实，继续实施积极的进口政策，努力实现外贸继续回稳向好。

--中国经济：去年核准固定资产投资项目227个，总投资17,044亿元--发改委

中国国家发改委政研室副主任、新闻发言人赵辰昕称，2016年全年共审批核准固定资产投资项目227个，总投资17,044亿元人民币；12月共审批核准固定资产投资项目23个，总投资1,840亿元。

--中国政策：创新国有资产配置方式，研究国家持股金融机构合理比例--国务院

中国国务院发布指导意见称，要创新国有资产配置方式。对经营性国有资产，要建立动态调整机制。完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力，对其他机构按照市场化原则优化股权结构。

--中国税收：去年税收收入115,878亿元，同比增幅降至4.8%--央视网

中国央视网报导，2016年，全国税务部门组织税收收入115,878亿元(已扣减出口退税)，同比增幅降至4.8%。国家税务总局局长王军称，增幅下降主因减税。

--中国房地产：库存压力大三四线城市要减少、暂停住宅用地供应--国土部

中国国土资源部表示，要加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性土地制度，促进房地产市场平稳健康发展，对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。

--香港社会：政府称政务司司长林郑月娥提出请辞，并已呈交中央政府

香港政府称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。外界料她将准备参与竞选3月份举行的新一届行政长官选举。

--中美贸易：美国料向WTO提出申诉，指责中国向铝业提供补贴--消息人士

熟知内情的一名消息人士表示，美国奥巴马政府周四预计将针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

【金融】

--中国金融：严控不良贷款风险，开展监管套利等“三套利”专项治理--银监会

虽然中国“四大行债转股项目全面暂停”的传言被发改委否认，但银行在债转股过程中采取的“明股实债”操作模式已然被推上风口浪尖，凸显以债权投资为核心优势的银行在债转股操作中面临窘境。

--中国保险：去年全国保费收入3.1万亿元，今年将从严从实加强监管--保监会

中国保监会主席项俊波表示，全国保费收入从2011年的1.4万亿元人民币增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%；行业净资产从2011年的5,566亿元增加到2016年11月底的1.76万亿元。

--香港金融：美国加息及通胀预期升温，资金将由债券转投股票--基金公会

香港投资基金公会表示，受通胀预期升温及美国加息周期影响，预料投资者今年将重拾对股票相关产品的兴趣，资金将会由债券转至股票。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行1,100亿元逆回购，单日净投放100亿

中国央行公开市场今日进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期1,000亿元。据此计算，今日将净投放100亿元。

--中国债市动态：国债期货上涨但现券情绪仍谨慎，口行债增发定位偏高

中国银行间债市早盘现券收益率及IRS均小幅下探，国债期货上涨。交易员称，隔夜美元走弱美债走强，国内期现货稍受带动；不过债市仍面临基本面向好及MLF(中期借贷便利)续做与否等不确定性，后市方向不明朗，长债一二级需求一般，短端则受资金面支撑表现尚可。

--中国货币市场：短期资金预期平稳回购利率波动不大，跨节供给渐增

中国银行间资金市场早盘主要回购利率波动不大，因公开市场持续净投放，市场短期资金预期较为平稳。此外，随着央行不断进行千亿量级的28天逆回购，二级市场上可跨春节的资金供给也渐增，非银机构借入难度有所下降。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.0509%，20年3.9539%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的一年、七年和20年期增发债，中标收益率分别为3.0509%、3.8720%和3.9539%，此前市场预测均值3.18%、3.81%和4.01%。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.5083%，10年3.9029%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三、五和10年固息增发债，中标收益率分别为3.5083%、3.7059%和3.9029%，投标倍数3.11倍、2.01倍和1.75倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价大涨，因美指偏弱部分自营转多头

人民币兑美元即期早盘大涨，盘中升破6.91元关口，中间价亦升近百点。交易员指出，美国候任总统特朗普昨日记者会未谈及经济政策，且一季度加息概率不大，美元指数仍偏弱；部分自营开始转为多头，人民币贬值压力持续缓解，短期汇价料以稳定为主。

--中国外汇：外管局称未对汇兑和跨境收付采取新管制措施

中国国家外汇管理局上海市分局周三晚间称，外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求各商业银行办理外汇业务应加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至94.68

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.19%至94.68；SDR篮子指数微跌至95.6，BIS篮子指数微跌至96.09。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收跌，前期强势股走势降温大盘进入弱势格局

中国股市沪综指连续第三日收跌。分析师指出，尽管今日早盘股指出现一波拉升，但反抽力度偏弱，午后指数逐级下探，盘面出现前期强势股走势大幅降温迹象，对市场人气打击较大。

--汽车产业：中国2016年汽车销量同比大增13.7%--中国汽车工业协会

中国汽车工业协会公布，中国2016年汽车销量跳增13.7%，较上年4.7%的增幅大大加速，得益于针对小排量汽车的减税措施。

--中港个股：国企结构调整基金A股首单投向中国中冶，入股金额近亿元

中国冶金科工股份有限公司公告称，公司日前完成非公开发行A股，其中中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购约2,476万股，总金额约为9,558万元人民币；此亦为国企结构调整基金投向A股的首单。

--中国企业：小米计划2017年销售额破千亿元人民币，称2016年“补课元年”

在因业务整合而度过艰难的一年之后，中国智能手机厂商小米总裁雷军表示，小米计划在2017年实现逾1,000亿元人民币(144.7亿美元)的销售目标。

--企业结盟：英国烟企Imperial与中国烟草总公司组建合资公司

英国Imperial Brands已经与中国国企中国烟草总公司组建合资公司，希望在这个世界最大的烟草市场立足。

--中港个股：中信银行去年净利同比增1.14%，不良贷款率升至1.69%--业绩快报