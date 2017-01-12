全球金属：印尼官员称自由港及其它铜矿无限期停止精矿出口

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透雅加达1月12日 - 印尼能源与矿业部的煤炭及矿务事务署长庞邦(Bambang Gatot)周四通过短信对路透称，“按照相关规定”，无限期停止美国自由港麦克默伦铜金矿公司 及其它在印尼的铜矿商的精矿出口。
庞邦指的是自由港的印尼部门，以及Medco Energi旗下的Amman Mineral Nusatenggara。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日