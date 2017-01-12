全球金属：印尼官员称自由港及其它铜矿无限期停止精矿出口

路透雅加达1月12日 - 印尼能源与矿业部的煤炭及矿务事务署长庞邦(Bambang Gatot)周四通过短信对路透称，“按照相关规定”，无限期停止美国自由港麦克默伦铜金矿公司 及其它在印尼的铜矿商的精矿出口。

庞邦指的是自由港的印尼部门，以及Medco Energi旗下的Amman Mineral Nusatenggara。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)