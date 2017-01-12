台湾汇市：台币收创逾一个月新高，受美元走弱及热钱大军压境激励

* 台币爆量收升逾1角，创逾一个月新高

* 外资买超台股，净汇入近5亿美元

* 热钱狙击行动再现，央行绷紧神经

* 明日台币波动区间估在31.600-31.800

路透台北1月12日 - 台币兑美元 周四放量收升逾1角，创逾一个月新高。汇银人士表示，受国际美元走弱、热钱大军再压境激励，台币一路强攻，央行更是绷紧神经，力守31.700大关，终场收在31.780，连三日收升；短线观察重点在美元指数何时止跌反弹及外资动向。

一资深汇银人士指出，今天外资在台股买超逾百亿台币，汇入量亦明显扩大，净汇入近5亿美元，加上日圆、韩元及新币等亚币全面劲扬，台币跟随国际盘强攻；进口商和散户则逢低买入美元，且有海外股市投资款汇出，稍稍压抑台币升势。

〞今天外资是主角，但内资也有人汇出，而且量还不少。〞该人士说。

一大型银行交易员即称，美元挫低、台币大升，中午休息时间(本地时间12:00-14:00)来自进口商及散户的美元买单大举涌现，午盘台币一度回落到31.777附近；惟各大外资保管行随即进场狂砍美元，因美元供给量瞬间大增，激励台币进一步攻高，最高冲至31.701，升幅扩大到2.34角。

他们指出，午后外资展开新一波〞狙击〞台币行动，进场狂砍美元，31.700大关岌岌可危；面对国际热钱大军再压境，央行更是绷紧神经、紧盯外资动向。

不过，在海外股市投资及油款等进口商适时伸出援手之下，外资新一波狙击行动暂告失败，部分外银甚至反向操作、买入美元，台币收盘暂时守稳在31.700以上价位。

他们认为，美元趋势偏弱、外资归队而呈净汇入，及潜在出口商抛汇需求，台币趋势仍看升，且从海外无本金交割远期外汇(NDF)连续攻破31.700、31.600及31.500等三道关卡观察，料短线台币有机会进一步挑战31.600价位。

台湾股市周四收盘扬升，收在逾一年半高位。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超104.40亿台币，连七个交易日买超共238.64亿台币。

美元周四在亚洲交易时段扩大跌幅，兑日圆跌破上日创下的一个月低点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日进一步扩增，目前一个月美元/台币远汇 报31.420/31.470，上日收在31.670。

交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.600-31.800。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交

报价 亿美元 量／亿美

元 台北外汇经纪公 31.780 31.935 31.701-31.790 31.770 9.13 6.04 司 元太外汇经纪公 31.778 31.934 31.709-31.780 31.770 5.23 3.88 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.040/-0.025 美元/台币六个月期 -0.205/-0.165 -0.170/-0.135 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)