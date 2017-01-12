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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 11:38 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月12日至1月19日

路透1月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美
国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期         公布时间        公司代码        业绩季度及公司名称
 1月12日          BMO             DAL.N           Q4 2016 达美航空(Delta Air Line)
 1月13日          13:00           WFC.N           Q4 2016 富国银行(Wells Fargo)
 1月13日          BMO             BLK.N           Q4 2016 贝莱德(Blackrock)
 1月13日          BMO             JPM.N           Q4 2016 摩根大通(JPMorgan Chase)
 1月13日          BMO             BAC.N           Q4 2016 美国银行(Bank of America Corp) 
 1月13日          BMO             PNC.N           Q4 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 1月17日          BMO             UNH.N           Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group)
 1月17日          BMO             CMA.N           Q4 2016 Comerica Inc
 1月17日          BMO             MS.N            Q4 2016 摩根士丹利
 1月17日(预估)    AMC             IBM.N           Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司
                                                  
 1月17日          AMC             CSX.OQ          Q4 2016 CSX Corp
 1月17日          AMC             UAL.N           Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings)
 1月17日(预估)    AMC             LLTC.OQ         Q2 2017 Linear Technology Corp
                                                  
 1月18日          BMO             FAST.OQ         Q4 2016 Fastenal Co
 1月18日          BMO             GS.N            Q4 2016 高盛集团
 1月18日          BMO             USB.N           Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp)
 1月18日          BMO             SCHW.N          Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab)
 1月18日          BMO             NTRS.OQ         Q4 2016 Northern Trust Corp
 1月18日          BMO             C.N             Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc)
 1月18日          AMC             NFLX.OQ         Q4 2016 Netflix Inc
 1月18日(预估)    AMC             KMI.N           Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan)
                                                  
 1月19日          BMO             MTB.N           Q4 2016 M&T Bank Corp
 1月19日          BMO             PPG.N           Q4 2016 PPG工业(PPG Industries)
 1月19日          BMO             BBT.N           Q4 2016 BB&T Corp
 1月19日          BMO             JBHT.OQ         Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc(暂定)
 1月19日          BMO             UNP.N           Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific)
 1月19日          BMO             BK.N            Q4 2016 纽约梅隆银行
 1月19日          BMO             KEY.N           Q4 2016 KeyCorp
 1月19日(预估)    BMO             ALK.N           Q4 2016 Alaska Air Group Inc
                                                  
                                                  
 1月19日(预估)    AMC             ETFC.OQ         Q4 2016 E*TRADE Financial Corp
                                                  
                                                  
 1月19日          AMC             AXP.N           Q4 2016 美国运通(American Express)
 1月19日          AMC             SWKS.OQ         Q1 2017 Skyworks Solutions Inc
 1月19日          AMC             PBCT.OQ         Q4 2016 People's United Financial Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
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 (整理 王颖；审校 郑茵)
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