《美国上市公司业绩公布日程表》--1月12日至1月19日

台湾债市：未有推出绿债指数时间表，能源型国企年底前挂牌--柜买中心

路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。