《美国上市公司业绩公布日程表》--1月12日至1月19日

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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路透1月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 1月12日 BMO DAL.N Q4 2016 达美航空(Delta Air Line) 1月13日 13:00 WFC.N Q4 2016 富国银行(Wells Fargo) 1月13日 BMO BLK.N Q4 2016 贝莱德(Blackrock) 1月13日 BMO JPM.N Q4 2016 摩根大通(JPMorgan Chase) 1月13日 BMO BAC.N Q4 2016 美国银行(Bank of America Corp) 1月13日 BMO PNC.N Q4 2016 PNC Financial Services Group Inc 1月17日 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 1月17日 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 1月17日 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 1月17日(预估) AMC IBM.N Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司 1月17日 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 1月17日 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 1月17日(预估) AMC LLTC.OQ Q2 2017 Linear Technology Corp 1月18日 BMO FAST.OQ Q4 2016 Fastenal Co 1月18日 BMO GS.N Q4 2016 高盛集团 1月18日 BMO USB.N Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp) 1月18日 BMO SCHW.N Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab) 1月18日 BMO NTRS.OQ Q4 2016 Northern Trust Corp 1月18日 BMO C.N Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc) 1月18日 AMC NFLX.OQ Q4 2016 Netflix Inc 1月18日(预估) AMC KMI.N Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan) 1月19日 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 1月19日 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 1月19日 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 1月19日 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc(暂定) 1月19日 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 1月19日 BMO BK.N Q4 2016 纽约梅隆银行 1月19日 BMO KEY.N Q4 2016 KeyCorp 1月19日(预估) BMO ALK.N Q4 2016 Alaska Air Group Inc 1月19日(预估) AMC ETFC.OQ Q4 2016 E*TRADE Financial Corp 1月19日 AMC AXP.N Q4 2016 美国运通(American Express) 1月19日 AMC SWKS.OQ Q1 2017 Skyworks Solutions Inc 1月19日 AMC PBCT.OQ Q4 2016 People's United Financial Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 郑茵)
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。