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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 06:29 BJT

****日韩经济指标预测--1月13日-1月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值   
    
    1月9日当周
        
    1月12-13日
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     卖超5,014
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --       买超585    
     
    1月13日(五)
    0100 韩国央行基准利率                            1月      1.25%        1.25%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数       1月        --         44.43
    
    1月16日当周
    
    1月15日(日)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   12月        --         +0.4%
                         (较上年同期)                           --         -2.2%
    2350 日本机械订单(较前月)                       11月        --         +4.1%
                     (较上年同期)                               --         -5.6%
    
    1月16日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  12月修正值       --        顺差70
                出口(较上年同期)                              +6.3%        +6.4%
                进口(较上年同期)                              +9.2%        +7.3%
    
    1月17日(二)
    0430 日本工业生产(修正值)                       11月        --         +1.5%
             产能利用率指数(较前月)                             --         +1.4%
    
    1月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)        12月        --         +0.7%
                                (较前月)                        --         +0.4%
    
    1月19日(四)
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数              1月        --          正16  
    
    1月20日(五) 
    暂无重要经济数据公布 (完)

      
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