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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--1月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    1月13日(五)
    0100 韩国央行基准利率                             1月       1.25%      1.25%
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)      1月          --      49.27
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              12月          --      +0.1%
                           (较上年同期)                            --      +0.8%
    0800 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月          --      65.92
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  12月      +1.6%      +1.3%
                                        (较前月)                +0.3%      +0.4%
             扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)            +1.5%      +1.6%
                                       (较前月)                 +0.1%      +0.4%
             扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)        --       +1.8%
                                             (较前月)             --       +0.2%
    1330 美国零售销售(较前月)                         12月      +0.7%      +0.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.5%      +0.2%
    1500 美国企业库存(较前月)                         11月        --       -0.2%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数              1月初值       98.5       98.2
                             现况指数                           111.5      111.9
                             预期指数                            90.2       89.5
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月11日(三)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                12月        +2.6%       --
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)            11月   盈余14,155 盈余15,000
    
    1月12日(四)
    0300 韩国L货供额                                 11月        +8.0%       --
    0500 日本服务业景气判断指数                      12月         51.4       --
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    12月终值        +0.3%      +0.3%
                                 (较上年同期)                    +0.8%      +0.8%
    0900 德国国内生产总值(GDP)                     2016年        +1.9%      +1.8%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          11月        +0.7%      +0.3%
                       (经工作日调整，较上年同期)                +3.2%      +2.0%
    0900 中国新增人民币贷款(万亿元人民币)            12月         1.04        0.7
             广义货币供应量(M2)(较上年同期)                     +11.3%     +11.5%
             人民币各项贷款余额(较上年同期)                     +13.5%     +13.1%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                      11月        +1.5%      +0.5%
                   (较上年同期)                                  +3.2%      +1.6%
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月        51.28       --
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月        41.20       --
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月        55.82       --
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      1月        37.34       --
    1330 加拿大新屋价格指数                          11月        +0.2%     +0.3%
    1330 美国进口物价(较前月)                        12月        +0.4%     +0.7%
             出口物价(较前月)                                    +0.3%     +0.1%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          1月7日当周         24.7      25.5 
                 四周均值(万人)                                  25.65       --
                 续请失业金人数(万人)        12月31日当周        208.7     211.8
    1900 美国联邦预算(亿美元)                        12月      赤字280   赤字250
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                12月        -0.1%       --
                             (较上年同期)                        +5.8%       --
    
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽/王洋；审校 汪红英)
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