主要国家经济指标预测--1月13日****

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月13日(五) 0100 韩国央行基准利率 1月 1.25% 1.25% 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 1月 -- 49.27 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 0800 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 65.92 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 +1.6% +1.3% (较前月) +0.3% +0.4% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% +1.6% (较前月) +0.1% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.8% (较前月) -- +0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.7% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 -- -0.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 98.5 98.2 现况指数 111.5 111.9 预期指数 90.2 89.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月11日(三) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 +2.6% -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 11月 盈余14,155 盈余15,000 1月12日(四) 0300 韩国L货供额 11月 +8.0% -- 0500 日本服务业景气判断指数 12月 51.4 -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0900 德国国内生产总值(GDP) 2016年 +1.9% +1.8% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 11月 +0.7% +0.3% (经工作日调整，较上年同期) +3.2% +2.0% 0900 中国新增人民币贷款(万亿元人民币) 12月 1.04 0.7 广义货币供应量(M2)(较上年同期) +11.3% +11.5% 人民币各项贷款余额(较上年同期) +13.5% +13.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 +1.5% +0.5% (较上年同期) +3.2% +1.6% 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 51.28 -- 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 41.20 -- 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 55.82 -- 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 37.34 -- 1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.2% +0.3% 1330 美国进口物价(较前月) 12月 +0.4% +0.7% 出口物价(较前月) +0.3% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 24.7 25.5 四周均值(万人) 25.65 -- 续请失业金人数(万人) 12月31日当周 208.7 211.8 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字280 赤字250 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -0.1% -- (较上年同期) +5.8% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/王洋；审校 汪红英)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。