中国汇市：人民币早盘随中间价大涨，因美指偏弱部分自营转多头

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
* 人民币兑美元早盘大涨，中间价亦升近百点
* 部分自营转为多头，人民币贬压持续缓解
* 衍生品市场显示走势不确定性明显下降
* 短期汇价料以稳定为主
路透上海1月12日 - 人民币兑美元即期 周四早盘大涨，盘中升破6.91元关口，中间价亦升近百点。交易员指出，美国候任总统特朗普昨日记者会未谈及经济政策，且一季度加息概率不大，美元指数仍偏弱；部分自营开始转为多头，人民币贬值压力持续缓解，短期汇价料以稳定为主。
他们并表示，离岸人民币流动性基本恢复正常，CNH一年掉期 大幅回落，两地长端掉期点差也收窄至2,000点以下，且两地美元/人民币各期限平价期权隐含波动率亦持续回落，也表明汇价走势不确定性明显下降，但仍需注意春节前后可能的波动。
“美元指数不飞起来，人民币走得都会比较稳，央行最近的动作上也可以看出来，最近几天都是非常稳定的。”一中资行交易员称。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.9119元，上日收报6.9266元，夜盘终报6.936元。今日人民币兑美元中间价 报6.9141元，上日为6.9235元。人民币兑美元即期成交额 为90.89亿美元，上日半日为76.14亿美元。
全球汇市方面，美元兑避险日圆周四下跌，之前将于1月20日上任的特朗普未在备受关注的记者会上，给出如何实现其竞选承诺的细节。特朗普在竞选时承诺增加财政支出和减税。
“对市场来说存在着‘好特朗普’和‘坏特朗普’。那么在就职典礼之前‘好特朗普’会回来吗？”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera说。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.164元, 上日尾盘为7.1775元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8938元, 与在岸即期价差倒挂181点，上一交易日尾盘报6.8888元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9139，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3277、6.0227和8.4308。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李铮; 审校 张喜良)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日