中国汇市：人民币早盘随中间价大涨，因美指偏弱部分自营转多头

* 人民币兑美元早盘大涨，中间价亦升近百点

* 部分自营转为多头，人民币贬压持续缓解

* 衍生品市场显示走势不确定性明显下降

* 短期汇价料以稳定为主

路透上海1月12日 - 人民币兑美元即期 周四早盘大涨，盘中升破6.91元关口，中间价亦升近百点。交易员指出，美国候任总统特朗普昨日记者会未谈及经济政策，且一季度加息概率不大，美元指数仍偏弱；部分自营开始转为多头，人民币贬值压力持续缓解，短期汇价料以稳定为主。

他们并表示，离岸人民币流动性基本恢复正常，CNH一年掉期 大幅回落，两地长端掉期点差也收窄至2,000点以下，且两地美元/人民币各期限平价期权隐含波动率亦持续回落，也表明汇价走势不确定性明显下降，但仍需注意春节前后可能的波动。

“美元指数不飞起来，人民币走得都会比较稳，央行最近的动作上也可以看出来，最近几天都是非常稳定的。”一中资行交易员称。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.9119元，上日收报6.9266元，夜盘终报6.936元。今日人民币兑美元中间价 报6.9141元，上日为6.9235元。人民币兑美元即期成交额 为90.89亿美元，上日半日为76.14亿美元。

全球汇市方面，美元兑避险日圆周四下跌，之前将于1月20日上任的特朗普未在备受关注的记者会上，给出如何实现其竞选承诺的细节。特朗普在竞选时承诺增加财政支出和减税。

“对市场来说存在着‘好特朗普’和‘坏特朗普’。那么在就职典礼之前‘好特朗普’会回来吗？”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.164元, 上日尾盘为7.1775元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8938元, 与在岸即期价差倒挂181点，上一交易日尾盘报6.8888元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9139，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3277、6.0227和8.4308。