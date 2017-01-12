中国货币市场：短期资金预期平稳回购利率波动不大，跨节供给渐增

路透上海1月12日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要回购利率波动不大，因公开市场持续净投放，市场短期资金预期较为平稳。此外，随着央行不断进行千亿量级的28天逆回购，二级市场上可跨春节的资金供给也渐增，非银机构借入难度有所下降。

本周央行公开市场已连续四日净投放，其中七天期逆回购操作规模均为100亿元，28天期操作量则分为1,000亿元和1,100亿元。

上海一券商交易员称，早盘借入资金较为容易，跨春节资金“借到应该也没啥问题，供给不少，价格在4.1%左右，(对非银机构来说)不算贵。”

北京一银行交易员认为，央行本周转为以提供可跨春节的28天逆回购为主，抚慰市场情绪。即使MLF到期可能会在个别时点引发波动，但节前流动性料无大碍。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。据路透统计，1月13日、18日、19日及21日均将有MLF（中期借贷便利）到期，规模总计4,355亿元。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1114 2.1089 +0.25 七天 2.2871 2.3123 -2.52 14天 2.5558 2.5736 -1.78 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9600 2.2750 +168.50 七天 2.3550 2.3650 -1.00 14天 4.2100 2.6000 +161.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1300 2.1300 +0.00 七天 2.4000 2.4500 -5.00 14天 2.6500 2.7000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.1030 2.1040 -0.10 七天 2.3940 2.3900 +0.40 三个月 3.6536 3.5853 +6.83