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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 12:33 BJT

日本债市：日债价格略涨，因日股下跌而美债上扬

隔夜美债价格上涨，收益率跌至一个月低位，此前10年期公债标售吸
引了强劲需求，美国总统当选人特朗普记者会上没有提供减税和基础建设
支出细节。
    
    日经指数 跌1.3%，因美元兑日圆在美债收益率下跌后走软。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.240%     +1.0   -0.250%
    五年期公债        -0.130%     +0.5   -0.135%
    10年期公债        0.045%     -1.0    0.055%
    20年期公债        0.605%     -1.0    0.615%
    30年期公债        0.750%     -1.0    0.760%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.36    +0.10    150.26
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 孙茉莉/李春喜)
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