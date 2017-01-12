日本债市：日债价格略涨，因日股下跌而美债上扬

隔夜美债价格上涨，收益率跌至一个月低位，此前10年期公债标售吸 引了强劲需求，美国总统当选人特朗普记者会上没有提供减税和基础建设 支出细节。 日经指数 跌1.3%，因美元兑日圆在美债收益率下跌后走软。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +1.0 -0.250% 五年期公债 -0.130% +0.5 -0.135% 10年期公债 0.045% -1.0 0.055% 20年期公债 0.605% -1.0 0.615% 30年期公债 0.750% -1.0 0.760% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.36 +0.10 150.26 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 刘秀红/戴素萍 审校 孙茉莉/李春喜)