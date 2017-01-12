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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 14:27 BJT

更正 -《全球汇市》美元下滑，特朗普未在记者会上提出经济政策细节

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0599  1.0580  +0.18  +0.82  1.0513
    美元/日圆            114.66  115.40  -0.64  -1.89  116.87
    欧元/日圆         121.55  122.09  -0.44  -1.29  123.14
    美元/瑞郎            1.0122  1.0136  -0.14  -0.55  1.0178
    英镑/美元            1.2205  1.2211  -0.05  -1.06  1.2336
    美元/加元            1.3137  1.3177  -0.30  -2.18  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8925  6.8863  +0.09  -1.15  6.9726
    澳元/美元            0.7461  0.7440  +0.28  +3.41  0.7215
    新西兰元/美元        0.7070  0.7054  +0.23  +1.86  0.6941
    澳元/日圆         85.570  85.850  -0.33  +1.48  84.320
    新西兰元/日圆     81.180  81.400  -0.27  +0.01  81.170
    英镑/日圆         139.97  140.93  -0.68  -2.81  144.02
    澳元/新西兰元     1.0551  1.0541  +0.09  +1.62  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 王颖/艾茂林/刘秀红/侯雪苹；审校 张明钧/白云/孙茉莉/李春喜)
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