更正 -《全球汇市》美元下滑，特朗普未在记者会上提出经济政策细节

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0599 1.0580 +0.18 +0.82 1.0513 美元/日圆 114.66 115.40 -0.64 -1.89 116.87 欧元/日圆 121.55 122.09 -0.44 -1.29 123.14 美元/瑞郎 1.0122 1.0136 -0.14 -0.55 1.0178 英镑/美元 1.2205 1.2211 -0.05 -1.06 1.2336 美元/加元 1.3137 1.3177 -0.30 -2.18 1.3430 美元/离岸人民币 6.8925 6.8863 +0.09 -1.15 6.9726 澳元/美元 0.7461 0.7440 +0.28 +3.41 0.7215 新西兰元/美元 0.7070 0.7054 +0.23 +1.86 0.6941 澳元/日圆 85.570 85.850 -0.33 +1.48 84.320 新西兰元/日圆 81.180 81.400 -0.27 +0.01 81.170 英镑/日圆 139.97 140.93 -0.68 -2.81 144.02 澳元/新西兰元 1.0551 1.0541 +0.09 +1.62 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/艾茂林/刘秀红/侯雪苹；审校 张明钧/白云/孙茉莉/李春喜)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日