路透基点：台湾寳德能源启动32亿台币贷款案--TRLPC

路透香港1月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾寳德能源科技股份有限公司启动32亿台币(1.01亿美元)五年期贷款，已进入一般联贷阶段。

兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行。该贷款的利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码200-250个基点，税前保底利率为3.25%。

承贷6亿台币或以上，以及承贷4-5.99亿台币，均可获得牵头行兼簿记行头衔，前端费分别是70基点或60基点。承贷2-3.99亿台币或1-1.99亿台币，可获参与行头衔，前端费分别为35个基点或25个基点。银行回复截止期到1月13日。如果提取金额少于80%，有10个基点的承诺费。

资金用于资本用途。借款人的工厂与设备将作为抵押品。

贷款有18个月的宽限期，之后分八次、每半年不等额偿还：2.5%(1-7)，82.5%(8)。

借款人上一次进入贷款市场是2011年8月，当时借入了90亿台币七年期贷款。兆丰国际商业银行亦是牵头行，贷款分为22.5亿台币A档和67.5亿台币B档，利率为次级商业票据利率加码115个基点。(完)