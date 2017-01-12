路透基点：台湾寳德能源启动32亿台币贷款案--TRLPC

新西兰评等：强劲的财政状况将帮助新西兰削减债务--穆迪
路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。
路透香港1月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾寳德能源科技股份有限公司启动32亿台币(1.01亿美元)五年期贷款，已进入一般联贷阶段。
兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行。该贷款的利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码200-250个基点，税前保底利率为3.25%。
承贷6亿台币或以上，以及承贷4-5.99亿台币，均可获得牵头行兼簿记行头衔，前端费分别是70基点或60基点。承贷2-3.99亿台币或1-1.99亿台币，可获参与行头衔，前端费分别为35个基点或25个基点。银行回复截止期到1月13日。如果提取金额少于80%，有10个基点的承诺费。
资金用于资本用途。借款人的工厂与设备将作为抵押品。
贷款有18个月的宽限期，之后分八次、每半年不等额偿还：2.5%(1-7)，82.5%(8)。
借款人上一次进入贷款市场是2011年8月，当时借入了90亿台币七年期贷款。兆丰国际商业银行亦是牵头行，贷款分为22.5亿台币A档和67.5亿台币B档，利率为次级商业票据利率加码115个基点。(完)
(编译 张涛；审校 汪红英)
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