新兴汇市：亚洲货币全线上涨，因特朗普记者会令美元多头失望

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.61 115.41 +0.70 +2.15 117.07 坡元 1.4283 1.4267 -0.11 +1.45 1.4490 台币 31.744 31.935 +0.60 +1.69 32.279 韩元 1182.11 1196.40 +1.21 +2.16 1207.70 泰铢 35.35 35.56 +0.59 +1.27 35.80 菲律宾披索 49.53 49.63 +0.20 +0.39 49.72 印尼卢比 13295.00 13328.00 +0.25 +1.32 13470.00 印度卢比 68.11 68.33 +0.33 -0.27 67.92 马币 4.4600 4.4700 +0.22 +0.55 4.4845 人民币 6.9095 6.9360 +0.38 +0.54 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/张明钧/侯雪苹；审校 戴素萍/王颖/艾茂林/张若琪)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日