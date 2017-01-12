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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 12:57 BJT

新兴汇市：亚洲货币全线上涨，因特朗普记者会令美元多头失望

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            114.61    115.41   +0.70   +2.15    117.07
    坡元            1.4283    1.4267   -0.11   +1.45    1.4490
    台币          31.744    31.935   +0.60   +1.69    32.279
    韩元           1182.11   1196.40   +1.21   +2.16   1207.70
    泰铢             35.35     35.56   +0.59   +1.27     35.80
    菲律宾披索       49.53     49.63   +0.20   +0.39     49.72
    印尼卢比      13295.00  13328.00   +0.25   +1.32  13470.00
    印度卢比       68.11     68.33   +0.33   -0.27     67.92
    马币            4.4600    4.4700   +0.22   +0.55    4.4845
    人民币          6.9095    6.9360   +0.38   +0.54    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 徐文焰/张明钧/侯雪苹；审校 戴素萍/王颖/艾茂林/张若琪)
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