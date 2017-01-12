全球金市：金价触及七周高点，因美元在特朗普记者会后走软

“政治动向似乎吸引了金市的注意，而且在影响近期价格，”汇丰分析师James Steel在一份报告中称。

Steel并称，每盎司1,200美元处将有强劲阻力，可能不会轻易被打破。

特朗普竞选时声称要减税和增加基建支出，这提振了美国股市和美元，并促使美国公债遭到抛售。但他的保护主义言论和一连串即兴推文则令很多投资者保持观望，不再增持高风险头寸。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四在一个与教育工作者召开的网播会议上露面。

多名美联储官员也将就一系列问题发表讲话，包括费城、芝加哥、亚特兰大、达拉斯和圣路易斯联邦储备银行总裁。

现货银 涨0.5%至每盎司16.81美元；现货铂金 涨0.7%至979美元，此前触及11月10日以来的最高986.10美元。现货钯金 略涨至每盎司754.50美元。(完)

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